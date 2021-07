„V souvislosti s tímto případem jsme zadrželi podezřelou osobu. Stalo se tak v blízkosti místa činu. Veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí,“ řekl Blesku policista Milan Bajcura. Více by mohla policie sdělit, až bude mít výsledky pitvy obětí. Zpráva o vraždě dvou lidí znepokojila obyvatele Budějovic.

Oběti prý ubodala!

Stalo se tak zejména poté, co na veřejnost probleskly kusé informace, že policisté s majáky hledali údajně zakrvácenou ženu. „Byla to rychlovka. Nejdřív se ptali lidí na stezce, jestli neviděli nějakou ženu, a nakonec ji dopadli v Branišovském lese,“ shodli se někteří svědci. Žena se skutečně dala na útěk.

Před spravedlností však nepláchla a byla zadržena. „Pachatelka se po činu dala na útěk, který skončil po několika desítkách minut jejím zadržením policisty z oddělení hlídkové služby. Ženu zadrželi nedaleko místa spáchání činu,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura pro ČTK.

Matka zavraždila své dítě?

Podle jedné z vyšetřovacích verzí se za dveřmi ve 2. patře panelákového bytu odehrála hrůzná rodinná tragédie. Měla při ní zemřít seniorka se svojí malou vnučkou. Pachatelem by údajně mohla být právě žena, kterou policisté tak usilovně hledali. Jak uvedla TV NOVA měla žena zavraždit svou matku a dceru. Té měly být navíc podle Deníku pouhé 2 roky a oběti byly ubodány!

V pondělí policisté uvedli, že byla žena obviněna z vraždy seniorky a nezletilého dítěte. Za čin jí hrúzí až výjimečný trest – tedy doživotí. Bajcura dodal, že vzhledem k tomu, že obětí je i nezletilý člověk, nebude policie zveřejňovat další podrobnosti tragédie.

Hádka před krveprolitím

Sousedé v panelovém domě toho o rodině, kde se tragédie odehrála, moc nevěděli. Shodli se v tom, že v bytě žily tři generace. Starší manželé, jejich syn a dcera se svojí malou holčičkou. „Někdy jsem jim brala poštu. Byla to taková tichá rodina, žádné konflikty. Tu dceru jsem viděla jen párkrát,“ řekla Blesku jedna ze sousedek.

V podobném duchu se vyjadřovali i ostatní obyvatelé. „Nevíme, co se tam stalo, sotva jsme se pozdravili, i když tu bydlíme léta,“ shodli se. Ať už byly poměry v rodině jakékoliv, jedna ze sousedek slyšela z bytu před krveprolitím hádku. „Byl to takový zvláštní hysterický křik. To mám jít šlapat chodník nebo do vězení?,“ slyšela žena, která mluvila s FTV Prima.

Podle CNN Prima News byla na ženu uvalena vazba. Krajský státní zástupce Petr Cigánek televizi řekl, že je to z důvodů toho aby žena neutekla, neovlivňovala svědky nebo nepokračovala v trestné činnosti.