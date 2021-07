Vraždu dívenky (†14) po 32 let objasnili: Podezřelý spáchal sebevraždu!

Policie v americkém Las Vegas po více než třiceti letech určila viníka v případu vraždy 14leté dívky Stephanie Isaacsonové. K podezřelému dovedl vyšetřovatele vzorek s genetickou informací, jehož hmotnost odpovídá jen 15 lidským buňkám. Podle expertů to je nejmenší množství DNA, jaké se kdy stalo klíčem k vyřešení kriminální kauzy, informovala zpravodajská společnost BBC.

Zatímco běžné soupravy na odhalování genetické informace pracují se vzorky o hmotnosti asi 750 až 1000 nanogramů, v případu vraždy Isaacsonové bylo k dispozici pouze 0,12 nanogramu. Vyšetřování bylo na mrtvém bodě do chvíle, než nové technologie umožnily analyzovat i takto malé množství.

Na základě sekvenace genomu a veřejně dostupných genealogických dat pak vyšetřovatelé identifikovali jako vraha Darrena Roye Marchanda. Tento muž nikdy nebyl odsouzen a je už více než 25 let po smrti, v roce 1995 spáchal sebevraždu.

Isaacsonová byla v roce 1989 napadena a uškrcena. Její tělo se našlo u cesty, po které v Las Vegas docházela do školy. „Nikdy bych nevěřila, že se případ podaří vyřešit,“ sdělila médiím matka zabité dívky po středečním oznámení identity předpokládaného pachatele. „Jsem ráda, že našli toho, kdo zavraždil moji dceru,“ uvedla ve svém prohlášení.

Vzorek DNA pro policii analyzovala texaská firma Othram, která se specializuje na dlouho neobjasněné zločiny. „Tohle byl obrovský milník,“ řekl BBC výkonný ředitel společnosti David Mittelman. „Když se můžete dostat k informacím z tak malého množství DNA, opravdu to rozšiřuje možnosti pro spoustu dalších případů, které byly dříve považovány za uzavřené a nevyřešitelné,“ dodal. Jeho firma nyní pracuje na případech sahajících i více než 100 let do minulosti.