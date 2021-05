Ivan Roubal se v roce 1991 se odstěhoval na Šumavu do usedlosti Christelhof, které začal říkat Pohádka. Původně chtěl chovat jeleny, nedostal ale povolení a tak se pustil do chovu vietnamských prasat. Krátce nato se seznámil s mužem, který chtěl v sousedství vystavět vodní pilu. S Roubalem se stali partnery, ale netrvalo dlouho a muž zmizel. Roubal to vysvětlil tím, že se svou ruskou přítelkyní odcestoval do Německa.

Jenže prakticky ihned začal rozprodávat jejich majetek. To, že byl měl s jejich zmizením něco společného se však nedokázalo. Jejich těla se nikdy nenašla. Svému synovi měl ale Roubal vyprávět, že sousedy zabil a jejich těla dal sežrat prasatům.

Prokázané vraždy

Ivan Roubal měl podle soudu spáchat nejméně pět vražd. Došlo k nim na různých místech republiky. Poprvé zlikvidoval taxikáře roku 1992. Jeho tělo hodil do septiku. Téhož roku zmizel i prodavač bižuterie Václav Horký, tělo se zatím nenašlo. Byl ale prohlášen za mrtvého a Roubal rozprodával jeho majetek.

V roce 1993 se seznámil s další obětí, tělo muže hodit do rybníka, poté vykradl jeho byt. Následně v Letňanech spáchal vraždu prodejce pornofilmů – oběť svázal do kozelce, postupně se muž vahou vlastního těla uškrtil.

Poslední vraždu spáchal na Praze 2, zde do kozelce svázal tři lidi, dva zemřeli, třetímu se podařilo zachránit. Za všechny tyto činy dostal od soudu po mnoha peripetiích doživotní trest. Odpykával si ho dlouho v nejpřísnější věznici České republiky ve Valdicích. Během svého věznění rozesílal stížnosti na všechny strany, až dokud 29. června 2015 nezemřel ve věznici v Karviné.

Zabil i malou holčičku?

Šokující informace se objevila před několika lety. Přišli s ní reportéři Seznam zpráv. Vrah prý měl svým spoluvězňům prozradit, že mezi lety 1991 a 1993 na jednom z odpočívadel při cestě z Železné Rudy do Klatov zabil muže s dcerou.

Tvrdil jim, že se jednalo o Němce v černém mercedesu. Jenže když otevřel vůz, všiml si, že uvnitř sedí i cizincova šestiletá dcera. Tak ji zabil taky. Obě těla pak měl zahrabat na blízké skládce.

Policie prý pracovala s touto variantou, němečtí kolegové měli vytipovat pohřešované. Profil dvou zavražděných ovšem na nikoho neseděl.

Statek Pohádka

A co záhadný statek, opředený mnoha legendami a tajemnými příběhy? Nachází se v Pošumaví, nedaleko obce Čachrov, a je znám jako místo, krvavých událostí spojených se jménem právě sériového vraha Roubala. Váží se k němu ale i mnohé další historky. Skupina Paranormal tým natočila o stavení dokument, který odhaluje, že zdaleka ne všechno to, co se o něm říká, je pravda.

Historie víc než pohnutá

Není divu, že z tohoto místa hledači záhad hlásí nečekané výjimky z přírodních zákonů. Hodinky se tu prý zastavují, ozývají se podezřelé zvuky a hlasy a baterie se vybíjejí s nečekanou rychlostí. Statek Pohádka, obklopený lesy a loukami, provokuje lidskou fantazii vinou krutých událostí, k nimž zde došlo.

Jak se traduje, usedlost proklela už v roce 1828 stařena, kterou místní vinili ze žhářství a následně na louce u statku zlynčovali. Neštěstí mělo postihnout i rodinu Pangerlových, která na statku žila až do roku 1945. Jeden z mužských členů rodu se tam údajně oběsil a jeho žena následně zešílela a s dětmi uprchla do lesů. Pangerlovi ovšem zmizeli ze statku podstatně prozaičtějším způsobem. Rodina, na jejímž osudu se během 2. světové války a po ní podepsal spíše jejich německý původ, než prokletí místa, kde žili, byla odsunuta.

Nebýt Roubala nejspíš by se Pohádka nestala místem, kam putují milovníci záhad, kriminalistiky i české historie. Dokázali mu pět vražd. O třech dalších se spekuluje. Kolik lidských životů ale měla tahle bestie v lidské podobě na svědomí doopravdy? Ví se jen tolik, že jich bylo víc, než sám přiznával. Právě proto se Paranormal tým rozhodl vrátit na místo činu a odhalit, jak se to vlastně s nájemcem statku, který prý svými oběťmi krmil vepře, ve skutečnosti mělo.

Oběti mizely jak pára nad hrncem

„My jako Paranormal tým z.s. jsme se rozhodli provést na tomto místě rozsáhlé vyšetřování, které sahá nejen na místo, ale i na čas. Prozkoumali jsme tuto lokalitu od archiválií, po výpovědi pamětníků. Přenocovali zde několik nocí a nahráli spoustu validních dat. A z kvanta informací složili tento dokument, kde konečně přetřídíme drtivou většinu příběhů, které o Pohádce kolují,“ popisují své jednání badatelé, kteří dospěli k závěru, že mnoho z toho, co se o statku a jeho obyvatelích říká, je na hony vzdáleno od skutečnosti.

To, že se rozhodli oddělit zrno od plev, ovšem neznamená, že by osobnost Roubala vyšla z jejich pátrání čistá. Stále jde o sériového vraha odsouzeného na doživotí za bezpočet krutých zločinů. Pro to, že by někdy krmil vepře lidskými ostatky, neexistují relevantní důkazy. Pro to, že krutě vraždil a mučil své oběti, je dokladů podstatně více.