Po několikaleté pauze se sdružení vlastníků jednotek v mrakodrapu (SVJ) rozhodlo znovu pro veřejnost obnovit nezapomenutelný zážitek z ptačí perspektivy. „V srpnu jsme spustili zkušební provoz. Vyhlídková plošina je přístupná za poplatek a v doprovodu zaměstnance každou hodinu vždy od 9 do 20.00. Počet osob je pro půlhodinový vstup omezen na patnáct, denně pak na 150,“ uvedl zástupce vlastníků František Štourač.
Za panoramatickou podívanou zaplatí dospělí 250 korun, mládež od 7 do 18 let polovic, děti do šesti let a důchodci 65+ padesátikorunu.
Lodičky ne
Výtah s rychlostí 4 metry za sekundu vyveze zájemce do 28. patra, poté je čeká výšlap104 schodů, část z nich tvoří kovové rošty. Ženám se tak doporučuje vsadit na jinou obuv, než jsou lodičky s jehlovými podpatky. Do budoucna je v plánu i komerční využití vyhlídky – pro soukromé večeře či svatební obřad. Od září by měl být v provozu rezervační online systém. Informace lze najít na adrese www.skyview111.cz
Fenomén Česka
Stavba budovy AZ Tower byla zahájena v dubnu 2011, dokončena v červnu 2013. Investora, společnost Properity, přišla na 800 milionů korun. Budovu navrhla architektonická kancelář Burian – Křivinka. Železobetonová konstrukce věže zaujme prolomenou fasádou. Uvnitř jsou kancelářské prostory a apartmány.
