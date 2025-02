Brněnský projekt počítá, že v obří věži vznikne 144 apartmánů pro krátkodobé bydlení, 92 bytů a také kanceláře. V nejvyšším patře developer plánuje restauraci a bazén, které zpřístupní veřejnosti.

Spodní část mrakodrapu má patřit obchodům, službám či kavárně. Investorem je firma HS-Investment rakouského podnikatele Gerharda Hudecka.

„První český mrakodrap“ slaví 90 let: Nabídne program pro školy, výstavy i kino

Návrh nového mrakodrapu připravil renomovaný Ateliér Habina. „Věříme, že se podaří navrhnout 144 m vysokou dominantu tak, že se harmonicky zapojí do celkového prostředí Brna a stane se jeho občanům symbolem, který budou mít rádi a na který budou hrdí,“ uvedl Ateliér na svém webu.

Kdy by se mohlo začít stavět, zatím není známo. Pokud by se mrakodrap podařilo dokončit do konce tohoto desetiletí, převzal by nejspíš po nedalekém N Toweru pomyslné žezlo nejvyšší stavby Česka.

Dvě věže v Ostravě

Stavba v Ostravě je umístěná do lokality Slza u Fora Nová Karolina a má se stát jednou z dominant krajského města. Její podoba vzešla z mezinárodní architektonické soutěže, kterou vyhrálo dánské studio ADEPT. Součástí komplexu Ostrava Towers Complex má být i hotel Sheraton.

Zahájení stavby je plánováno na rok 2029, předpokládaný termín dokončení a spuštění provozu pak do roku 2032. Komplex mají tvořit dvě věže. Hotel a další služby jako restaurace či wellness centrum mají být v nižší z nich.

V minulosti stavbu mrakodrapu kritizovali někteří ostravští zastupitelé, kteří ji označili za zcela zbytečnou. Podoba projektu se několikrát měnila. Původně měl mít mrakodrap jen jednu věž. Pokud bude mrakodrap dokončen podle plánů v roce 2032, převezme prvenství po obou brněnských obrech.

VIDEO: Stavba Baťova mrakodrapu se stavěl v letech 1936 až 1938. Měří 77,5 metru.