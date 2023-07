Odvážlivec (†30) si chtěl udělat selfie na střeše mrakodrapu: Spadl z výšky 220 metrů a zemřel!

Zatímco většině lidí se ve výškách při pohledu pod nohy rozklepou kolena, jiní si to užívají. Do druhého tábora patřil i třicetiletý Francouz Remi Lucidi přezdívaný jako „Remi Enigma“. Fotograf se na sociálních sítích chlubil svým fanouškům snímky, ze kterých se tají dech. Odvážlivec bez jištění lezl na komíny, stožáry, lešení, ale i výškové budovy po celém světě.

Hongkong ho uchvátil

Zřejmě nejvýše se fotograf dostal vloni, když vyšplhal na jeden z nejvyšších komínů ve Francii, který měří přes 300 metrů.

V posledních letech ho uchvátil čínský Hongkong, kde i žil. Před nedávnem se rozhodl, že konečně zdolá komplex tří obytných budov Tregunter Towers a vyleze na nejvyšší z nich, která měří téměř 220 metrů.

Do budovy se Lucidi dostal minulý čtvrtek večer okolo 19:30. Ochrance zalhal, že jde na návštěvu za přítelem, který bydlí ve 40. patře. Namísto toho ale dobrodruh vyjel do 49. patra. Poté ho zachytily bezpečnostní kamery, jak stoupá do nejvyššího, 68. patra.

Zemřel při tom, co miloval

Dveře na střechu byly zamčené, ale Lucidi je násilím otevřel, protože si chtěl jako důkaz pořídit selfie. To se mu ale bohužel stalo osudným. Pokojská, která tou dobou v komplexu v nejvyšším patře uklízela, uviděla vyděšeného muže klepat na okno přístřešku. Žena sice podle britského Daily Mailu stihla zavolat policii a záchranáře, ti už ale muži nestihli pomoct. Lucidi se zřítil z výšky téměř 220 metrů k zemi.

Hongkongská policie na místě, kam odvážlivcovo tělo dopadlo, našla i Lucidiho sportovní kameru, která obsahovala nespočet nebezpečných záběrů.

Francouz krátce před svou smrtí zveřejnil na sociálních sítích symbolickou fotografii panoramatu Hongkongu. „Brácha šel ven dělat to, co miloval! Prožil svůj život naplno. To může říct málokdo,“ napsal pod Lucidiho poslední příspěvek jeden z milovníků extrémního lezení ve výškách. „Stálo ti to za tu fotku? Kvůli čemu se chtěl dostávat do nebezpečných situací? Tentokrát už se nevrátíš. Tvoje rodina tě ztratila úplně zbytečně,“ vyjádřil svůj názor jeden z fanoušků.