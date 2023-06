Beran

Využijte na svou stranu vše, co by vám mohlo přinést prospěch. Na druhou však nikam nespěchejte, protože by vám zbrklost neprospěla. Od věci není věnovat se nějaké vzdělávací aktivitě. Aktuálně jste totiž bystří a dokonale si rozšíříte obzory.