Brutální vražda vlivného milionáře: Rozřezané tělo našly děti!

Na policisty se ve středu 19. července obrátila žena s tím, že měla s Fernandem domluvenou schůzku. Předat mu měla klíče od bytu, ovšem Fernando nedorazil. Policisté po milionáři začali pátrat. O čtyři dny později byli vyšetřovatelé přivoláni do parku Ingeniero Budge v Buenos Aires. Dvě děti tam hrály fotbal, když u potoka narazily na červený kufr. Uvnitř byly lidské ostatky. Vyšetřovatelé následně zjistili, že části těla patří pohřešovanému muži.

Podle informací britského deníku Daily Mail, byly části těla čistě amputovány, což naznačuje práci profesionála. Pitva zároveň odhalila, že Fernando byl zabit třemi výstřely, než jeho tělo rozřezali. Policisté na případu stále pracují a podle výše zmíněného deníku zatím nemají žádné podezřelé.

Milionář a influencer

Fernando, jemuž se přezdívalo „lechuga“ (salát), byl populární na instagramu. Na sociální síti jej sledovalo 917 tisíc lidí. Influencer se tam chlubil luxusním životem. Publikoval fotografie, na nichž si užívá jízdu v luxusních autech, nechyběly ani fotky z exkluzivních večírků či dovolených. Do začátku tohoto roku Fernando bydlel v americkém Miami, následně ale přesídlil do Španělska a krátce předtím, než zemřel, se vrátil do Argentiny.

Před svou smrtí zároveň na sociální síti zveřejnil několik podivných příspěvků, v nichž tvrdil, že po něm jdou „zlí lidé“. „Je neuvěřitelné, že jsou na světě tak zlí lidé, že zatímco vy myslíte na to, že jim pomůžete, oni myslí na to, že vás zničí,“ stojí v jednom z nich. „Odtud si uvědomuji dvě věci: že před problémy nemůžeme uniknout a že problémy nás budou pronásledovat,“ stálo v dalším.

Obviněn z podvodů

Fernando prý začal podnikat už ve čtrnácti letech, kdy si vydělával prodejem sendvičů. Ovšem později začal s investováním do kryptoměn a akcií. Ve čtyřiadvaceti letech začal pronajímat a prodávat luxusní auta. Podnikatel měl ale v poslední době problémy. Věřitelé proti němu podali žalobu za podvody.