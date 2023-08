Sněden kanibaly nebo rozsápán lvy: Jak se dá umřít během dovolené

1. Nevydařená misionářská výprava

John Allen Chau (†26) si celý život přál šířit jméno Ježíše Krista mezi neznabohy. Obracet na víru nechtěl své hřešící spoluobčany, ale domorodé kmeny. Mohlo by se zdát, že mladý misionář žil na přelomu 18. a 19. století. Tedy v období, kdy Evropané dominovali většině světa a kolonizované obyvatele přiváděli na „správnou“ víru. Pravdou však je, že Chauovi by letos bylo pouhých 31 let, kdyby se v roce 2018 nerozhodl navštívit ostrov ležící v Andamanském moři.

Jak popisuje server DailMail.com, na Severním Sentinelu není vybudována žádná moderní infrastruktura. Nenacházejí se zde žádná města ani silnice. Na ostrově, jehož rozloha činí zhruba 60 kilometrů čtverečních, žije pouze pár stovek domorodých obyvatel, takzvaných Sentinelců. Právě jim Chaun hodlal vyprávět o Spasitelových skutcích.

Na opuštěný ostrov se Američan dostal pomocí rybářské lodě, která jej vysadila v jeho blízkosti a zbytek cesty doplul na malém kajaku. Nejdříve projížděl kolem pobřeží, než si všiml skupiny lidí. Když se k nim chtěl přiblížit, aby je pozdravil, vytáhli na něj luk.

Prvotní nepřívětivostí se nenechal odradit, věděl totiž, že Boží prozřetelnost jej přivedla právě sem, a tak se rozhodl vytrvat. Vylodil se a další den se s Písmem a několika dary odebral za bezvěrci. Od té doby o něm už nikdo nikdy neslyšel. Pouze se po něm dochoval dopis, který adresoval svým rodičům.