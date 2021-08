Zpět

Klíče od pravoslavného chrámu sv. Václava odmítl v pondělí předat biskupovi Izaiáši duchovní Josef Fejsak. Zamkl se do kostela. Podpořit ho přišlo několik desítek věřících. Věřící i kněz příjezd biskupa pochopili jako ohrožení chrámu a farnosti. Podle posledních zpráv by měla vzniknout dohoda, že Fejsak předá klíče od kostela jedině do notářské úschovy.