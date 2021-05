Minulý týden zadržela policie pět osob kvůli cestám na Donbas. Jsou podezřelí z podporování terorismu a podle vyšetřovatelů mají spojitost se zapojením českých občanů do bojů na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky. Mimo jiné měli být také členy polovojenské skupiny Čeští vojáci v záloze za mír. Mezi zatčenými je také Ivan Přemysl Hadrava, který byl tři roky knězem v chrámu svatého Václava v Litoměřicích. Za něj se teď přimlouvají tamní pravoslavní; tomu, že by měl jejich kněz něco společného s terorismem, nevěří. Sám Hadrava se ale nebál kontroverzních a místy extrémistických názorů, což je zcela zřetelné i z jeho facebookového profilu.

Pětici policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili ve čtvrtek z teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu a podpory a propagace terorismu. Za trestný čin teroristického útoku jim hrozí až 20 let vězení, u trestného činu financování terorismu až 12 let vězení a v případě podpory a propagace terorismu může soud uložit maximálně patnáctileté vězení. Obvinění čelí i jedna právnická osoba. Policie podezřelé zadržela ve středu. Kvůli případu zasahovala po celém Česku.

Podle slovenského reportéra Tomáše Forró, který se dlouhodobě věnuje rusko-ukrajinskému konfliktu na Donbasu a podařilo se mu proniknout do paramilitární skupiny Čeští vojáci v záloze za mír, figuroval právě v tomto uskupení Hadrava jako tvůrce propagandy.

„Má (Hadrava, pozn. red.) poměrně radikální názory na křesťanské kněží. Já jsem mu říkal politruk, protože tam měl funkci takového ideologa nebo tvůrce propagandy, její úpravy atd.,“ prozradil novinář pro Český rozhlas.

Knězovy kontroverzní až extrémistické názory jsou velmi zřetelné z jeho facebookového profilu, na němž veřejně sdílel příspěvky s jasně rasistickým podtextem, označoval se jako „agent Kremlu“, sdílel příspěvky proputinovského motorkářského uskupení s názvem Noční Vlci, zjevně se účastnil akcí spolku Hej občané. Sdílel také výzvu k protestní akci, která měla zásadně vyjádřit nesouhlas s nezávislostí Kosova.

Diákon Vladimír J. Dvořák, který spolupracoval s Hadravou na mších, řekl Deníku, že se mu zdá neuvěřitelné, že by měl kněz cokoliv společného s terorismem. Připustil ale, že měl na rusko-ukrajinský spor názor mimo český hlavní proud. Konkrétní knězovo zapojení se mu však zdálo nepravděpodobné.

Podobně se k věci staví i další litoměřičtí farníci, kteří poslali vedení pravoslavné církve dopis, v němž se za Hadravu přimlouvají. Pokud prý byl zapojen do takovéto činnosti, nemělo to vliv na to, jak vedl bohoslužby.

Vedení církve ale zatím mlčí a čeká na další informace. Podle tajemníka arcibiskupa Igora Střelce musí v hodnocení kauzy vycházet z faktů, které zatím neznají, protože přestože je právníci zatčeného kněze zkontaktovali, nedostali zatím informace, aby mohli celou kauzu vyhodnotit.