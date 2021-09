Manželé (†71, †69) ze slovenských Levic zahynuli minulý pátek při výletě na elektrokolech v okolí Šibeniku na trase mezi městy Tribunj a Ivinj. Podle slovenského webu Plus Jeden deň a chorvatské policie je na silnici srazil protijedoucí řidič v BMW. Způsobil jim mnohočetná zranění, kterým v šibenické nemocnici podlehli.

Podle místního webu Dnevnik, který citoval vyjádření policie, řidič bavoráku pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám na mokré cestě, ztratil kontrolu nad vozidlem, dostal smyk a srazil nejprve cyklistu. Toho měl doslova smést ze silnice. Pak mělo auto vjet do kamenné stěny, od níž se odrazilo a srazilo ženu.

Tragicky zesnulý pár oplakává celá rodina. Den po události napsal vzkaz plný bolesti jejich syn Martin. „Nejsmutnější cesta do Chorvatska. Vždy jsme se těšili, ale dnes nám po tvářích stékaly slzy. Občas se nám je podařilo zastavit, ale vynořovaly se vzpomínky na vás, mami, tati. Takto jste neměli odejít, to jste si nezasloužili,“ truchlil.

Vzpomínku na své drahé příbuzné zanechal i Peter. „Už hodinu chci něco napsat, ale… nedokážu to. Je to strašná bolest, slzy mi tečou, že ani nevidím na klávesnici, ale vím, že nám budete chybět, a to se nedá popsat, jak moc. Když jsem přišel o rodiče, právě vy jste mi je nahradili, teto Helo a strýčku Tono. Byli jste nám nejen náhradními mámou a tátou, ale i kamarády a parťáky na lyžovačky a cyklovýlety. Neumíme si bez vás představit sobotní kávičkování… a neumíme si představit, že už nejste,” truchlil Peter.

Syn Martin také popsal těžkosti s převozem těl. „Byl to nesmírně těžký víkend. Nevíme ještě přesně, kdy se nám naše podaří převézt do rodné země, na Slovensko, jsou s tím velké patálie,“ uvedl. Nakonec se ale podařilo vyřídit všechny formality, které se smutnou cestou souvisely. „Děkujeme Péťovi a Katce za velkou pomoc pri zařizování všech náležitostí a že stáli při našich až do konce. Jedeme domů, strašně to bolí,” napsal na závěr Martin.