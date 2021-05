„Úplný ko*ot!“ začíná slovy video od Daniela Gulara ze Slovenska. Na svém kole jel do kopce od obce Lozorna na Kosarisku. Jenže v jednom momentu se k němu vyřítil řidič kamionu s návěsem určeným na převoz klád.

Ten byl naštěstí prázdný, možná o to nebezpečnější. Jen o pár centimetrů ho minul kamion ve vysoké rychlosti, poté je vidět, jak návěs vyletěl do vzduchu. Daniel v tu chvíli nešetřil sprostými nadávkami. Dodal, že nechápe, jestli mu tam překážel. Stejně tak i jeho kolega vpředu.

„Tohle bych zažít nechtěl.“

Zeptali jsme se i dopravního experta z Platformy VIZE 0 Romana Budského, co si o tomto incidentu myslí. „Tohle bych zažít nechtěl,“ řekl hned ze začátku. Podle něj je tohle velice nebezpečná situace. „Řidič nikdy neví, co cyklista udělá. Tady bylo vidět, že je to zkušený cyklista, ustál to. Ale takto nemusí zareagovat každý,“ dodává.

Kdyby se cyklista lekl, mohl by skončit pod koly kamionu. „To by neměl šanci přežít. Oni nemají zpětná zrcátka, neví, co se děje za ním. Když se k tomu v takové rychlosti přiřítí takové monstrum, může se leknout a spadnout buď po kola kamionu, nebo do příkopu,“ vysvětluje dopravní expert.

Klidně se může stát, že bude cyklista objíždět překážku a vjede tak do dráhy auta nebo kamionu. I to může skončit tragicky. „Je důležité předjíždět s rozumem. Takový kamion před sebou vytváří tlakovou vlnu, může ho tak klidně sfouknout,“ zakončuje s tím, že tohle od řidiče kamionu nečekal. „Je to profík, tohle nebylo úplně správně.“ Při předjíždění je tedy nutné dbát zvýšené zřetelnosti.