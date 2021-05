Dušan Borženský (†46) seděl v base dvě desítky let, v poslední době ale trpěl vážnou chorobou a jeho zdravotní stav byl velmi špatný. Soud ho 7. května pustil dočasně na svobodu, aby mu dcera mohla v jeho posledních chvílích stát po boku. Užili se spolu jen pár dní.

Dušan Borženský, který býval označován jako boss košického podsvětí, si donedávna odpykával trest 23 let odnětí svobody za to, že se podílel na třech vraždách. Měl za sebou už 20 let trestu a v posledních měsících ho s onkologickou chorobou léčili ve vězeňském nemocničním zařízení.

Smrt v hospicu

V pátek 7. května soud rozhodl o tom, že Borženský bude na měsíc propuštěn, což se vzápětí skutečně stalo. Za mříže už se ale nevrátí, podle informací webu televize JOJ noviny.sk zemřel v hospicu, kam byl z vězení převezen.

Předsedkyně soudního senátu, který o propuštění rozhodl, zdravotní stav Borženského před propuštěním označila jako velmi špatný. „Léčba je ve věznici sice zabezpečována v oblasti biologických potřeb odsouzeného, avšak v sociální oblasti a oblasti psychologického poradenství a duchovních potřeb ne,“ řekla tehdy paní předsedkyně podle informací webu aktuality.sk.

Borženský měl dceru Simonu, již uváděl jako hlavní důvod, proč by rád dožil mimo zdi vězení. I mafiánův obhájce Tibor Bacsó ho chtěl v závěru jeho života vidět na svobodě. Během výkonu trestu několikrát žádali o propuštění Borženského na podmínku, vždy ale marně.

Přátelství s advokátem

Advokát už dříve bez vykrucování přiznával, že si s odsouzeným za jeho života v base vypěstoval přátelský vztah. „Je to také jen člověk, který potřebuje pomoc, a já se o to snažím, jak jen dokážu,“ uvedl před jeho propuštěním a smrtí a dodal prorocky, že v té chvíli nešlo ani tak o léčbu klienta, jako spíš o jeho dožití.

„Přijde mi, že státní moc dělala všechno pro to, aby nesmyslně prodlužovala řízení o jeho propuštění,“ nešetřil advokát před propuštěním Borženského kritikou vůči soudům. Borženský nakonec zemřel v hospicu řádu Milosrdných sester v Trenčíně.