„Neznámý pachatel vnikl včera večer do areálu nymburské nemocnice. Na chodbě pak počkal na procházející zdravotní sestru a zezadu ji udeřil do hlavy,“ řekla Blesku mluvčí policistů Petra Potočná ve středu dopoledne.

Bohatá trestní minulost

Policie ihned zahájila šetření a vytipovala několik podezřelých. Po několika hodinách pachatele dopadli. Podle informací TV Nova se jedná o muže původem ze Slovenska, který má bohatou trestní minulost.

Ve čtvrtek policie pachatele obvinila. Ten se k činu přiznal a prozradil i šokující důvod svého jednání. Chtěl totiž skončit ve vězení. „Dnes v dopoledních hodinách kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže pro spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ řekla ve čtvrtek odpoledne ČTK policejní mluvčí Petra Potočná.

Hrozí mu až 10 let za mřížemi

Za tento čin může útočníkovi hrozit až deset let za mřížemi. „K motivu napadení zdravotní sestry uvedl, že čin spáchal úmyslně a z důvodu touhy dostat se do vězení,“ doplnila mluvčí. Zároveň policisté podali návrh na vzetí muže do vazby, tím se bude soud zabývat nejpozději v pátek odpoledne.

Zdravotní sestra utrpěla vážná poranění hlavy a ihned byla v nemocnici hospitalizována. TV Nova ve večerních hodinách uvedla, že žena by měla být mimo ohrožení života.