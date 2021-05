K incidentu došlo podle policie 22. dubna letošního roku kolem půl jedné odpoledne. Dvacetiletá žena vystoupila z autobusu v obci Kvíc a pěšky se pak vydala do obce Hrdlív, kde bydlí. Cestou u ní ale zastavila dodávka, řidič se jí anglicky ptal, jak se dostane do Kladna.

„Jelikož dopravní situace nedovolila, aby šoférovi okamžitě popsala cestu a muž jí očividně nerozuměl, nastoupila k němu do vozidla,“ popisuje mluvčí policie Michaela Nováková. Žena se lámanou angličtinou snažila popsat cestu.

Když projížděli obcí Hrdlív, tak řidiče požádala, aby jí zastavil a ona mohla vystoupit. Jenže to řidič neudělal. Začal jí skládat lichotky, dokonce jí řekl, aby s ním odjela do ciziny. Pak odbočil na polní cestu a snažil se navázat fyzický kontakt.

K tomu naštěstí nedošlo, mladé ženě se podařilo otevřít dveře a utéct. „Na to se řidič s dodávkou rozjel a odjel směrem do Slaného. Oznamovatelka nedovedla muže přesně popsat. Co se týká dodávkového vozidla, mělo mít korbu s šedou plachtou,“ dodala Nováková.

Kriminalisté na případu intenzivně pracují, žádají ale o pomoc veřejnost. Zejména jde o řidiče osobních aut, kteří mají v autě kameru. Záběry z 22. dubna kolem půl jedné odpoledne by jim velmi pomohly. „Jakékoliv informace je možné sdělit policistům osobně na SKPV Slaný, nebo telefonicky na čísle 974 873 582. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158,“ zakončila Nováková.