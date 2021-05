Strašná tragédie se stala v neděli po poledni v Bratislavě. Mladá maminka Nina (25) nastoupila i s kočárkem do výtahu, ten se s nimi však propadl. Teprve třítýdenní chlapeček nehodu nepřežil, máma skončila ve vážném stavu v nemocnici. Revizní technik František Redeky, který se o výtah roky staral a nyní je v důchodu, popsal, co se pravděpodobně stalo. Podle něj se ve výtahu vůbec nesmí převážet kočárky.

Ze strašlivé události se vzpamatovávají obyvatelé jednoho z domů v Legionářské ulici ve slovenském hlavním městě. Při návratu z procházky došlo ke smutné tragédii. Maminka i s kočárkem nastoupila do výtahu a babička, která se tam už nevešla, čekala dole. Co se následně stalo, není zcela jasné, došlo však k havárii.

„Vysvobozovat je začal muž mladé maminky ještě s takovým Íráncem, co tu bydlí. Miminko bylo bohužel na místě mrtvé, mámu vytáhli stočenou jak šnečka, jak ji to zmáčklo,“ popsal pro server Nový Čas jeden z obyvatel domu. Ten zároveň dodal, že výtah je malý a s kočárkem se tam člověk nevejde, navíc se vždy dává do pohybu, až když je úplně zavřen. Zřejmě tam prý muselo být něco špatně.

Kočárky do výtahu nesmí!

„Podařilo se nám vylomit dveře a vytáhnout dítě, ale bohužel už bylo mrtvé. Byl to pro mě obrovský šok, moc jsme se snažili ho zachránit,“ popsal hrůzu pro server Plus Jeden Deň Abdulhasan (49), který pomáhal při záchraně. Přivolaní zdravotníci už bohužel miminku nedokázali pomoci, Nina skončila v nemocnici v kritickém stavu. Případem se zabývá policie, která však zatím odmítla poskytnout bližší informace. „Bratislavská policie na případu intenzivně pracuje. Vzhledem k citlivosti dané věci není možné poskytovat bližší informace,“ uvedli v prohlášení.

Dům byl postaven ve 30. letech minulého století, nicméně výtah podle správce, kterým je Evangelická církev augsburského vyznání, procházel pravidelnou technickou kontrolou a v posledních měsících tam technici byli dokonce hned dvakrát. Naposledy v únoru letošního roku. Správce budovy pak plně spolupracuje s policií, s médii však mluvit nechtěl. „Nemám zájem s vámi mluvit, přeji vám hezké odpoledne,“ odbyl redaktory Nového Času.

Těm se ale podařilo zkontaktovat revizního technika v důchodu Františka Redekyho. To on celé roky kontroloval právě tento konkrétní výtah. „Do toho výtahu se nemůže s kočárkem. To se dá jen tak, že jde kočárek napřed a maminka za ním, ale nezavřela by za sebou kabinové dveře, protože by se tam nevešla,“ vysvětlil technik s tím, že za normálních okolností se v takovém případě výtah vůbec nerozjede.

„Někdo tam musel něco porušit, už se mi to několikrát stalo, když jsem v domě dělal revize. Dělají to proto, aby se tam vešli s kočárkem, nebo kvůli stěhování,“ dodal s tím, že někdo zřejmě musel manipulovat s určitým šroubkem. Ten když se povolí, tak se výtah rozjede, i když není zcela zavřený, je to ale nebezpečné. „Chápu, že lidé nechtějí vynášet kočárek do 6. patra, ale pak se stane to, co se stalo. Je možné, že dítě vypadlo z kočárku,“ uzavřel. Sám prý několikrát do tohoto konkrétního výtahu chybějící šroubek dával. Revizní kontroly se podle něj dělají jednou za tři měsíce, s tím, co se děje s výtahem mezitím, firma nemůže nic dělat.