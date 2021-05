Maminku popálil ohřívač: Opilec do něj „ze srandy“ nalil líh!

April Charlesworthová (28) z anglického Sudbury slavila s rodinou narozeniny. Alkohol tekl proudem, nikdo se v pití moc nehlídal, a právě na to April doplatila. Kamarád, který se hlídal úplně ze všech nejméně, v jedné nestřežené chvíli vchrstl přímo do venkovního ohřívače líh a způsobil April vážné popáleniny na obličeji a hrudníku!

Měla to být radostná oslava narozenin v příjemné hospůdce, místo toho došlo k tragédii. April, mladá a pohledná maminka jednoho chlapečka, se v kruhu rodiny, přátel a známých dobře bavila. Ale jen do té doby, než jednoho z přátel napadlo, že z legrace vchrstne líh do otevřeného ohně venkovního ohřívače.

Lidé kolem něj mu v tom několikrát úspěšně zabránili, v okamžiku ale, kdy jeden z jeho nejtrpělivějších „obránců“ odešel na toaletu, se opilý muž zvedl a vlil líh z do ohně. Lahev v tu ránu explodovala a popálila celkem tři lidi, včetně původce neštěstí.

Nejhůř ale jeho hloupost odnesla právě April. Obličej a horní část trupu včetně rukou a prstů jí začaly hořet. Nebýt duchapřítomnosti některých z účastníků oslavy, kteří na ni okamžitě vylili nedopité víno a plameny částečně uhasili, mohlo být ještě hůř.

Zlomky sekundy jí zničily život

I tak je ale April už čtrnáct dní v nemocnici s vážnými popáleninami, především na obličeji, ale i na hrudi a ošklivě popálené má i ruce a prsty. Zatímco pachatele lékaři propustili už po 36 hodinách, ji si v zařízení stále nechávají. Na obličeji a hrudníku má kůži od dárce a stále neví, co se bude dít dál. Jisté je, že zohyzďující následky bude mít už napořád.

„Stalo se to všechno strašně rychle, moc si toho nepamatuji. Jediné, co vím, je, že jsem měla celý obličej v jednom plameni,“ zavzpomínala na osudové chvíle April pro web deníku Daily Mail. „Nevím, co bude teď dál, možná mi ještě budou dávat nějaké štěpy,“ dodala.

Všichni mlčí

Přenosný ohřívač si do hospody přinesli sami hosté. „Postavili si ho tam bez našeho vědomí,“ brání se zodpovědnosti za neštěstí majitel hospody. Otázka, zda o hořáku s otevřeným ohněm mohli vědět, zůstává v šetření policie. Do ukončení vyšetřování se majitel restaurace nechce k události vyjadřovat.

Právní odborníci oslovení webem Daily Mail nicméně uvedli, že je podle jejich názoru spoluodpovědností hospody pohlídat, aby hosté nezpůsobili zranění nebo škodu sobě ani dalším hostům restauračního zařízení, je-li to možné.

A April se zatím stále nedočkala alespoň omluvy toho, kdo neštěstí bezprostředně způsobil. „Stále na ni čekám,“ říká smutně.