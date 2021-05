Zpět

Byly čtyři hodiny po půlnoci, když kriminálník Jakub J. (32), odsouzený na 10 let za pokus o vraždu, si šel vězeňskou chodbou do kuchyňky uvařit v rychlovarné konvici vodu. Jenže jí nezalil kávu, vařící tekutinu nalil vloni v srpnu na hlavu spoluvězni Tomáši B. (38)! Soud mu ke stávajícímu trestu napařil dalších devět let.