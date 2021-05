Po šikmé ploše směrem ke kariéře zločince stále více sklouzává Martin Kašpar (22). Mladíka, který se zapletl i s drogami, poslal v úterý Krajský soud v Brně pravomocně na pět let do věznice s ostrahou za loňské oloupení kurýra přepravní společnosti.

Mladý muž má v rejstříku trestů už pět záznamů. Tentokrát si však zadělal na pořádný malér. Za loupež byl v podmínce, jenže ani to ho nepřimělo dát si život do pořádku. „Objednal si online na falešné jméno zásilku v ceně více než 74 tisíc korun. Obsahovala drahé hodinky a mobilní telefon,“ vedl soudce Vlastimír Čech.

Kurýrovi dal pěstí

Když kurýr (28) loni v listopadu přijel do městské čtvrti Líšeň na udanou adresu, místo údajného objednavatele zboží Martina Brzobohatého ho čekal Kašpar. Zaplatit zásilku nehodlal, právě naopak. Násilím se jí chtěl zmocnit, jenže kurýr při přetahované kladl tuhý odpor. Nakonec ho Kašpar udeřil pěstí do obličeje a s kořistí utekl. délka: 00:10.33 Video Mladík půjde za přepadení kurýra v Brně na pět let do vězení Zdeněk Matyáš

Po dopadení u něj policie objevila i 20 gramů marihuany. Proti trestu Městského soudu v Brně se odvolal. „Doznal se, spolupracoval, projevil lítost. Vzhledem k mladému věku navrhujeme snížení trestu, je příliš přísný,“ apelovala na odvolací senát jeho obhájkyně.

Krajský soud však měl jiný názor. „Obžalovaný se dopouští trestné činnosti opakovaně, v tomto případě navíc v době, kdy byl za jinou loupež v podmínce. Trest odnětí svobody v polovině zákonné sazby je z tohoto důvodu ještě mírný,“ shrnul člen odvolacího senátu, soudce Dan Krátký. Mladíkovi přitom hrozilo 2 až 10 let v base.