Stařík neměl síly se ubránit, a tak alespoň křičel. Jeho volání uslyšel anděl strážný v podobě svědka, který se jal zloděje pronásledovat. „Lupič se po krátkém běhu své kořisti vzdal a peněženku odhodil. Svědek ji tak mohl donést zpět okradenému,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

délka: 01:03.04 Video Lupič přepadl v Brně starce (82), díky svědkovi utekl bez kořisti Policie ČR Brno

Dvojnásobné štěstí

Senior měl hned dvojnásobné štěstí. Pohotového „zachránce“ i to, že si důchod uložil do kapsy a nikoliv do peněženky. V ní měl jen tři stokoruny, za to však všechny doklady.

Kriminalisté měli k dispozici záznamy z kamer, pátrání po útočníkovi trvalo jen týden. Vyklubal se z něj mužům zákona dobře známý recidivista. „Soudce rozhodl o jeho vzetí do vazby,“ dodal policista. Za loupež hrozí lotrovi až desetiletý pobyt v base.