„Osmnáctiletý muž vnikl ozbrojený bodnou zbraní do jeslí a napadl tam děti a zaměstnance,“ uvedla policie. Při zásahu v areálu našli policisté vážně zraněného útočníka, který byl převezen do nemocnice. Zařízení, kam podle tisku chodí děti ve věku do dvou let, se nachází v desetitisícovém městě Saudades.

Jak uvedla BBC, útočník byl vyzbrojený mačetou a na místo jako první dorazili sousedé školky, když slyšeli bolestný křik obětí.Teprve pak mladík zranil i sám sebe.

Agentura AFP připomněla, že naposledy v Brazílii útok na školu zaznamenali v roce 2019. Tehdy dva bývalí žáci zabili osm lidí ve škole ve městě Suzano ve státě Sao Paolo.