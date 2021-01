Štír

Novoroční slevy jsou pro vás jako magnet a jen máločemu odoláte. Dávejte si však pozor na to, co kupujete. Můžete se pořádně napálit. Zkuste to brát jako znamení a nákupy omezte. Nakonec budete rádi a začnete šetřit třeba na letní dovolenou.