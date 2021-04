V jedné obci na východním Slovensku natočili místního zastupitele, jak fyzicky napadl teenagera. Na videu, které rodiče zveřejnili, se rozložitý muž „obouvá“ do útlého chlapce. I kdyby hoch radního provokoval, takové jednání je přes čáru, hodnotí video odborníci.

Obec Kalná Roztoka řeší agresivní jednání jednoho jejího radního. Podle webu Noviny.sk měl člen místního zastupitelstva konflikt s chlapcem (16) a jeho kamarády už den předtím. To je vyháněl z pozemku, o němž tvrdil, že je jeho.

„Oslavovali narozeniny na pozemku lesní správy, když přišel pan radní a vyhnal je z pozemku, že prý je jeho,“ řekl televizi otec napadeného chlapce. Dalšího dne se radní střetl s jeho synem opět, u toho už ho ale někdo stačil natočit z vedle stojícího auta.

Na videu kluk před statným mužem ustupuje. Radní ho pak drží drsně pod krkem, hoch mu v ruce doslova „vlaje“. Muž se několikrát i napřahuje k úderu na hlavu, zasadit přímou ránu si ale nakonec rozmyslí.

Může za to korona?

Starosta obce viní z podobného chování lidí i současnou koronavirovou situaci. „Sami vidíte, co ta korona přinesla. Děti jsou hyperaktivní, dospělí jsou nervózní,“ řekl starosta obce Kalná Roztoka Ladislav Hakulin.

Televize oslovila i psychologa, aby se k incidentu vyjádřil. „Ve společnosti se stále častěji vytrácí úcta a respekt ke starším, tolerance a morální zábrany,“ řekl psychiatr Ladislav Jakubčiak.

Starosta obce se každopádně domnívá, že radní si se situací neporadil, jak měl. „Neměl to řešit, jak to řešil, a pravděpodobně toho teď lituje. Mohl zajít za rodiči a říct jim, že se chlapec nechová na veřejnosti, jak by měl,“ řekl starosta Hakulin. „Měli bychom dětem jít příkladem, nejen jako zastupitelé, ale vůbec jako dospělí lidé,“ dodal.

I otec chlapce potvrdil, že nic nebránilo tomu, aby za nimi radní zašel. „Kdyby nás chtěl kontaktovat, tak ví, kde bydlíme, mohl za mnou přijít a vysvětlit, co se stalo,“ doplnil otec hocha. Rodiče radního šetřit nebudou, plánují na něj podat trestní oznámení.

Radní: Bez komentáře

Sám dotyčný člen obecního zastupitelstva se k případu vyjadřovat nechtěl. „Tam není co řešit, nebudu vám odpovídat,“ byl s věcí po telefonu rychle hotov. Televizi následně pohrozil, že když něco odvysílá, podá na ni trestní oznámení.

Policie se ale na incident zřejmě tak nevinně dívat nebude, vzhledem k tomu, že každé dítě požívá ze zákona zvláštní ochranu. „Podle záznamu se zdá, že osoba, který se takto chová, se napadením mladíka dopustil trestného činu výtržnictví,“ řekla televizi expertka na trestní právo Lucie Kurilovská.