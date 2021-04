Kozoroh

Milí Kozorozi, pokud vás v práci naštvou vychytralí kolegové, nic si z toho nedělejte. V žádném případě nebudete za nikoho plnit jeho povinnosti. To jim dáte jasně najevo, i když velice taktně. Takovým způsobem by to zvládl jen pravý profesionál.