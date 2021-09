Blíženci

Na dnešek připadá Světový den cestovního ruchu, proto se vydejte na cesty. Nejlepší by bylo podívat se do zahraničí! Zítra je stejně státní svátek a na zbytek týdne si můžete vzít volno. V práci se vám mimořádně daří, šéf by vám vyšel jistě vstříc.