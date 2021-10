První vražda v okresu Kežmarok, kterou má podle policistů Ján na svědomí, se stala v zimě 2015. Viditelně kulhající pachatel přišel krátce před zavíračkou na jednu z tamních benzinek s pistolí v ruce a bez varování zastřelil prodavače Erika K. († 24) přímo do srdce. Prodavač na pumpě dělal teprve rok, měl přítelkyni a přivydělával si rozvozem zboží, napsal deník Plus Jedeň Deň. Vraždu se nedařilo objasnit celých šest let, nyní se ale zdá, že se věci pohnuly lepším směrem.

Zarmoucení rodiče zavražděného Erika vždy trpělivě čekali, až spravedlnost zaúřaduje. „Mně to syna nevrátí, v ničem by mi to nepomohlo, kdyby vraha dopadli. Přišli jsme o dítě, snášíme to hrozně. Jsem věřící, věřím, že bude vzkříšený,“ uvedla krátce po tragédii Erikova maminka.

Od práce na benzince, kde Erik často sloužil úplně sám, svého syna zrazovala. „Bála jsem se o něj. Volala jsem si s ním asi hodinu předtím, co se to stalo. Ještě jsem mu říkala, ať si dává pozor. Volal pak i manželovi, že zlevnila nafta, jestli si nechce přijet natankovat...,“ řekla před šesti lety Erikova zdrcená maminka.

Kolegyně z druhé benzinky nedaleko té, v níž pracoval mladý muž, daly po vraždě výpověď, nechtěly být dalšími, na koho by vrah zamířil.

Policie omylem zadržela nevinného

Krátce po nemilosrdné popravě nevinného pumpaře to vypadalo, že případ bude rychle uzavřen. Policejní pes jen pár dní po vraždě zachytil 150 metrů od benzinky stopu a policie pár měsíců nato obvinila kuchaře Lukáše (36) z Velké Lomnice.

Do domu, kde Lukáš s rodinou bydlel, mu vtrhl celý autobus zakuklenců a odvedl ho do cely předběžného zadržení. Pouta dostala dokonce i jeho babička, v té době zrovna čerstvě po operaci. Už po pár hodinách ale bylo jasné, že došlo k velkému omylu. Lukáš se od té doby za policejní přehmat, který citelně ovlivnil další život jeho rodiny, soudí za finanční odškodné, zejména pro újmu na pověsti. Sousedé a „vlastně celé Slovensko“ se totiž na něj dlouhá léta dívali skrz prsty. Soud mu ale ani po šesti letech zatím nic nepřiznal.

Má mít na rukou krev více lidí

Nyní vše nasvědčuje tomu, že pravý Erikův vrah je konečně pod zámkem. Policie zadržela a drží ve vazbě jistého Jána R. z obce Vojňany v kežmarockém okrese. Toho vyšetřovatelé podezírají i z pokusu o vradžu dvou snoubenců Danky a Štefana z roku 2017 a z vraždy důchodce Jozefa L. (†77), kterého lidé našli zastřeleného v lese v roce 2019.

Ján K. se dostal do rukou spravedlnosti v podstatě náhodou. Policejní hlídka ho chtěla na ulici zkontrolovat a on proti ní pozvedl samopal a vystřílel na ni podle deníku Nový Čas rovnou celou dávku. Policie to oznámila ve středu 6. října. Zadrženému Jánu K. hrozí výjimečný trest a může tak zbytek života strávit za mřížemi.

Nemít alibi, dodnes sedím, říká nevinný

Před šesti lety neprávem obviněný kuchař Lukáš zprávu o zadržení domnělého údajného vraha přivítal s ulehčením. „Jsem šťastný, že vypátrali skutečného pachatele. Kdybych ale neměl na ten lednový večer, co se ta vražda stala, alibi, asi dodnes sedím v base,“ myslí si Lukáš. „Zadrželi mě tehdy jen proto, že jsme byli s Erikem kamarádi. Obrátilo mi to život naruby. Jsem kuchař, ne zločinec,“ dodal pro web Plus Jedeň Deň. I Lukášovým rodičům spadl po oznámení, že má policie podezřelého, velký kámen ze srdce.

Přišli i o druhého syna

Jediní, kdo o zprávě, že možná konečně dopadli pravého Erikova vraha, ještě nevědí, jsou Erikovi rodiče. Podle jejich příbuzné, s níž hovořili reportéři webu pluska.sk, se odstěhovali a zbavili se i televize. „Jsme rádi, že to nevědí, neumíte si představit, co po Erikově smrti prožívali,“ uvedla mezi dveřmi příbuzná. Nebyla to jediná jejich tragédie. Podle místních obyvatel totiž nešťastní manželé po smrti Erika pár let nato přišli i o druhého syna.