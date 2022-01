Další video z hromadné nehody na dálnici D5 ukazuje, o jak nebezpečnou situaci šlo. Záznam ukazuje řidičův příjezd ke koloně a pak celou zkázu, která následovala. Nezastavitelné kamiony narážely do osobních aut, které odhazovaly jak hračky. Lidé z aut se naštěstí zachránili útěkem za svodidla. Nebýt včasné reakce, mohla být bilance nehody mnohem horší než jen šest zraněných...

Devět minut po desáté hodině dopoledne, dálnice D5. Řidič osobního auta podle videonahrávky, která koluje po sociálních sítích, dojíždí ke koloně. Před ním jsou vidět pouze červená brzdová světla osobních aut, viditelnost v okolí je nulová, silnice pokrytá sněhem. Šofér automaticky zajíždí ke straně až do odstavného pruhu.

Pak přichází hluboký nádech. „Prosím prosím ne, prosím ne,“ říká muž za volantem vozu. V tu chvíli kolem něj proletí bílý kamion s návěsem. Když je na úrovni osobáku, mnohatunové vozidlo se dostává do smyku a sráží bílý pickup před sebou. Náraz druhé auto úplně odhodí a zničí mu levý bok. Následně je slyšet další rána, kamion narazil do jiného nákladního auta.

Mezitím řidič z auta naštěstí vystoupil a schoval se za svodidla, tak, jak by to měl udělat každý v takové situaci. „Když vidíme, že se kolem nás řítí další vozidla, tak vyskočit z auta a rychle přeběhnout za svodidla nebo mimo dálnici daleko od aut. A to celá posádka. Nikdy totiž nevíme, kdo tam přiletí,“ vysvětlil pro Blesk dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský. Dodal, že při vystupování musí být řidič opatrný, aby neskočil jinému autu pod kola…

Video zachycuje i další nárazy. Celou dobu padal sníh, silnice se stala hůře sjízdnou, s viditelností to nebylo o moc lepší. Po chvilce přijel další kamion, jeho řidič to ale dokázal dobrzdit. Vedle něj zastavila bílá škodovka, její posádka se rychle sebrala a utekla za svodidla. Pasažéři si tím zřejmě zachránili život, o ani ne deset vteřin později se přiřítil další kamion, který auto slisoval a narval na svodidla.

Po minutě a půl video končí. Resumé? Celkem 36 havarovaných vozidel, mezi nimi kamiony, nákladní auta, dodávky a osobní auta. Ačkoliv to podle videa vypadalo spíše jak demoliční derby, zázrakem nikdo o život nepřišel. Zranilo se celkem šest lidí, čtyři lehce a dva středně těžce. Ty policejní vrtulník letecké záchranné služby transportoval do nemocnice, jsou mimo ohrožení života.

Policistům a hasičům trvalo odstraňování následků nehody více jak 11 hodin. Během toho zjistili, že se stalo celkem 15 dopravních nehod. Celková škoda dosáhla téměř jedenácti milionů korun. Podle policie je dost pravděpodobně, že za hromadnou nehodou stojí špatné počasí a nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly.