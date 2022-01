Příběh novorozené holčičky, kterou začátkem ledna během mrazivé noci dala do popelnice v Pardubicích její máma (35), prožívalo celé Česko. Holčičku v popelnicích našli při procházce muž a žena, kteří přivolali pomoc, a novorozeně skončilo v nemocnici, odkud už podle informací serveru TN.cz mělo být propuštěno! Domů si ho údajně odnesl dívčin otec.

Obrovské štěstí měla novorozená holčička, již její vlastní maminka dala po utajeném porodu do popelnice v Pardubicích. Čirou náhodou se v sobotu 8. ledna ráno do Pardubic vydal muž a žena, kteří bydlí v jiném městě, ovšem do Pardubic občas jezdí. Na sídlišti Labská louka prohledávali tamní kontejnery, když nalezli promrzlé nemluvně.

Holčičku našli až napodruhé. Ihned po nálezu přivolali pomoc. „Zvonili na zvonky domů, zastavili vozidlo, žena s mužem jim pomohli. Vzápětí pak lékař poskytl odbornou pomoc. Holčička byla silně podchlazená, měla něco kolem dvaceti stupňů,“ uvedl Petr Šimek z pardubické kriminálky. Pár hodin staré miminko skončilo v nemocnici. Bylo v kritickém stavu, ovšem ukázalo se, jaká je holčička bojovnice.

Otec chce bojovat

Podle informací serveru TN.cz už bylo miminko propuštěno z nemocnice. „Miminko již nevyžadovalo další hospitalizaci, takže jsme ho propustili,“ informovala výše zmíněný server mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová. Server TN.cz uvedl, že si holčičku vzal domů její otec, který si prý dceru velice přál. „Bude se snažit o ni bojovat, aby ji dostal do péče,“ informoval již tehdy Šimek stanovisko otce miminka. Otec však bude pod dohledem Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a navíc ho čeká test otcovství. Sociální pracovníci budou zjišťovat poměry v rodině.

Výjimečný trest

Mámě holčičky, která s partnerem vychovává další dvě děti, hrozí 15 až 20 let za mřížemi, případě výjimečný trest. „Důležitou roli budou hrát v daném případu posudky, nelze vyloučit do budoucna změnu právní kvalifikace,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Tajný porod

Žena své těhotenství tajila. Policistům tvrdila, že o těhotenství nevěděla. Nicméně partner i její rodina se jí měli na těhotenství vyptávat. Poté, co pocítila příznaky porodu, tajně porodila. Následně dítě zabalila do hadru a hodila ho do kontejneru.

VIDEO: Žena z Pardubic odložila novorozeně do kontejneru. Obvinili ji z pokusu o vraždu a hrozí jí i výjimečný trest