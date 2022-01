Šokující případ se stal v americkém Novém Mexiku. Středoškolačka Alexis Avilaová (18) tajně porodila, zabalila novorozeně do ručníku a v pytli na odpadky ho hodila do popelnice u nákupního centra. Její hrůzný čin zachytily kamery. Plačícího chlapečka zachránili kolemjdoucí. Prochladlý a slabý chlapec strávil v kontejneru šest hodin, než přišla záchrana. Alexis se dostala domů na kauci.

Středoškolačka Alexis Avilaová údajně vůbec nevěděla, že je v jiném stavu. Rodačka z města Hobbs v Novém Mexiku prý trpěla ve čtvrtek minulý týden bolestmi břicha a tak se rozhodla jít k doktorovi, který jí oznámil, že je těhotná. Nikomu nic neřekla. Následující den dostala porodní bolesti a v koupelně svých rodičů přivedla na svět zdravého syna.

V ručníku a odpadkovém pytli

Podle informací britského deníku Daily Mail u následném výslechu na policii uvedla, že zpanikařila. Dítě proto vzala a zabalila ho do ručníku, dala do pytle, v němž bylo několik odpadků, a pak ho ještě vložila do většího odpadkového pytle. Nasedla do auta a odjela na kraj města, kde ho hodila do popelnice u nákupního centra Broadmoor.

Záchrana po 6 hodinách

Chlapec byl mezi odpadky šest hodin, než kolem procházela trojice Michael Green, Hector Jesso a April Mewadowová, díky nimž se znovu narodil. Probírali se odpadky, když uslyšeli pláč, ovšem podle výše zmíněného deníku si mysleli, že se jedná o kočku. Mezi odpadky však našli novorozence. Podle Mewadowové byl chlapec „promrzlý a velmi, velmi, velmi slabý." Vzala prý svůj kabát a zabalila ho do něj, aby se zahřál.

Domů na kauci

Hrůzný čin novopečené mámy zachytily kamery a policie ji následující den dopadla. Strážcům zákona se k činu doznala. Vyšetřovatelé uvedli, že během výslechu svého malého jmenovala jako „to dítě.“ Při prohlídce jejího domu našla policie několik důkazů včetně zakrváceného oblečení. Ovšem v policejní cele moc dlouho nezůstala, byla propuštěna na kauci, která činila 10 tisíc amerických dolarů (víc jak 212 tisíc Kč).

Chlapcův táta

Otcem chlapce má být šestnáctiletý chlapec, který se k synovi hlásí a pojmenoval ho Saul. Chlapcova rodina by ráda získala dítě do péče, ovšem rovněž máma Alexis Martha (47) se Daily Mailu svěřila, že by se o svého vnuka ráda postarala. „Jeho táta není typ, který by se vzdával člena rodiny. Nenechá to dítě bez domova. Pro nás všechny to byl velký šok,“ uvedl dědeček (50) šestnáctiletého chlapce, který podniká v ropném průmyslu.