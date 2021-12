Když na místo dorazili strážníci, nikdo na jejich bouchání neodpovídal. Slyšeli pouze, že za dveřmi je puštěná voda. Zvuky však byly nejasné, protože za dveřmi sousedů neustále štěkal pes.

Policisté museli proto improvizovat a ke dveřím přiložili hrnek. Díky tomu nakonec zjistili, že na podlaze bytu leží nemohoucí senior. Strážníci proto přivolali na pomoc hasiče. Ti naštěstí během chvíle dveře otevřeli a nebylo ani nutné je vyrazit, nebo vyvrtat zámek.

„V bytě na zemi skutečně leží 72letý muž, kterého zradily nohy. Je pondělí ráno a pán říká, že na zemi leží už od čtvrtka. Kolem něj je rozsypaný nákup. Z věcí z něj naštěstí muž dokázal těch několik dní přežít,“ informovali městští policisté na sociální síti.

Strážníci vypnuli tekoucí vodu a zjistili, v jakém zdravotním stavu senior je. Na místo přivolali záchrannou službu. Bohužel byt byl v pátém patře bez výtahu. Zdravotníci proto museli muže snést na kolečkovém křesle, jenomže situaci jim zkomplikoval jeden ze sousedů.

Ten na úzkou chodbu vystrčil z bytu rozměrnou pohovku, která záchranářům bránila bezpečně seniora přepravit do sanitky. „Cestou nahoru jsme se kolem ní všichni dovedli protáhnout, se zraněným to už nejde. Takže krom transportu pacienta šoupeme pohovkou sem a tam,“ napsali policisté a upozornili, že v případě, že by dům hořel, pohovka by se proměnila v past. Znemožnila by jednak útěch lidem a také rychlý zásah hasičů. Seniora se nakonec podařilo dostat do sanitky a převézt do nemocnice.