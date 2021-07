Senior si vyrazil pro rohlíky i přesto, že k řízení motorového vozidla nebyl zdravotně způsobilý a měl je zákaz řídit. Kdyby nevjel do jednosměrky v protismětu, možná by se na to ani nepřišlo. Nicméně takto byl zastaven strážníky. Ti se ho na jeho omyl zeptali a chtěli vidět řidičské oprávnění.

„Náš 74letý řidič se také vymlouval na zavazadlo. V tom mu prý doma zůstal řidičský průkaz a náhodou i zdravotní potvrzení o způsobilosti k jízdě. Jenže se ukázalo, že je to doslova pohádkový dědeček, který hraje o čas,“ napsali s nadsázkou policisté na svých facebookových stránkách.

Policejní databáze seniora prozradila a on se pod tíhou důkazů přiznal, že není zdravotně způsobilý řídit vozidlo a o zákazu moc dobře ví. „Strážníkům se situaci snažil vysvětlit větou: ,A jak si mám teda jinak zajet pro rohlíky?'“ dodali městští policisté. Muž byl nakonec předán Policii ČR.