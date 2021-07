Policie si ve čtvrtek v Mladé Boleslavi převzala nová vozidla. Jde o speciály Škoda Superb a Kodiaq. Speciály budou určeny pro kontrolu dálničních známek, SUV pak poputuje na místní oddělení, ale zejména do horských oblastí. A jaká je budoucnost vozového parku u policie?

Přes 500 kodiaqů a 38 superbů si ve čtvrtek odpoledne převzali zástupci Policie ČR před Muzeem Škoda Auto. „Mám radost z nových Škodovek pro policisty! V Mladé Boleslavi jsme dnes převzali od Škoda Auto první várku z 538 nových vozidel v policejních barvách,“ uvedl na twitteru policejní prezident Jan Švejdar.

Na místě řekl, že je za nová vozidla rád. Podle něj je potřeba jít s dobou. V minulosti si policie převzala od mladoboleslavské automobilky třetí generaci octavií. U těch se jako u prvních objevil i ochranný rám, který bude sloužit k vytlačování „neposlušných“ řidičů. Předání se účastnil i šéf policie Středočeského kraje Václav Kučera.

„Nám se za poslední roky daří obměňovat vozový park Policie ČR. V době, kdy jsem nastupoval na ministerstvo, tak ten stav vozidel byl tristní,“ řekl při předávání ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček. Podle něj byl s nákupy nových vozidel problém kvůli různým stížnostem. A policie proto musela jezdit ve starých a podle jeho slov nebezpečných vozidlech. Nyní se ale konečně policie pustila do nákupu nových aut.

„Automobily v policejních službách musejí snášet mimořádnou zátěž zejména s ohledem na extrémně náročně provozní podmínky a vysoké nájezdy kilometrů, přitom je bezpodmínečně nutné, aby za všech okolností spolehlivě fungovaly,“ řekl vedoucí českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček.

Kodiaq je, co se policejní výbavy týče, trochu očesaný, původně tato vozidla zakoupilo Ministerstvo vnitra ČR, policii je pak předalo a ta vysoutěžila zakázku na úpravu pro potřeby policie. Auto je v označeném provedení, vybaveno světelnou rampou na střeše a malými majáčky v předním nárazníku. Nechybí ani reproduktor nebo organizér v kufru nebo vysílačka. To je ale vše, co auto umí.

Podle informací Blesku má auto navíc sloužit i pro potřeby prvosledových hlídek v Praze, které slouží pro zásah proti aktivnímu střelci. Primárně jsou ale určeny pro obvodní oddělení a horské oblasti.

Superb je na tom s výbavou daleko lépe. Má moderní rampu s integrovanou sváděcí alejí a také displejem pro nápisy. Všechna nová vozidla, včetně kodiaqů, jsou vybavena červenomodrým výstražným světlem. Superb je určen pro dopravní policii a bude kontrolovat dálniční známky. Auto má čtyři malé majáky, dva vpředu, dva z boku. Boční slouží například pro lepší viditelnost při vjíždění do nepřehledné křižovatky. V kufru nechybí „dopravácké“ šuplíky, ale ani výstražná světla při otevření kufru.

Policie se v posledních letech snaží o obnovu svých vozidel, nakoupila zmíněné octavie, kriminální služba dostala neoznačené vozy Škoda Kodiaq, dálniční policisté nové pojízdné kanceláře, těžkooděnci nové komory a do budoucna se plánuje velký nákup vozů Škoda Scala. Podle informací Blesku se pracuje i na výrobě speciálního SUV se silným motorem a rámem, které bude určeno pro prvosledové hlídky.