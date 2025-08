Dívky v Kostelci lezly na elektrický stožár: Život jim zachránil pejskař

Šplháním na sloup elektrického vedení si dvojice dívek mohla způsobit smrtící zranění. Naštěstí je zahlédl jeden z kolemjdoucích. O případu jako první informovala televize Nova.

„Venčil jsem pejsky a viděl jsem nějaká děvčata na sloupu. Ony mě viděly taky, tak slezly dolu. Jedna ji natáčela zespodu a byla už pomalu v půlce sloupu. Než jsem se otočil, už tam lezly znovu,“ uvedl zmíněný pejskař a elektrikář Vojtěch M, který následně šel dívkám vyhubovat. K úrazu elektrickým proudem mohlo dojít i v případě, že by se děvčata přímo nedotkla drátů.

„Kdyby se dostaly do určité výšky, mohlo tam dojít k přeskoku. 22 tisíc voltů přeskočí klidně na metr dvacet. To děvče by uhořelo,“ dodal k incidentu Vojtěch M. Dívky chvíli po rázném zásahu pejskaře z místa zmizely.

„Izolátory, které chrání konstrukci před proudem, se mohou jevit jako bezpečné úchyty. Ve skutečnosti může jejich překročení znamenat přímé ohrožení života,“ napsalo v preventivní tiskové zprávě město Klášterec nad Ohří. Město dále nabádá rodiče, aby se svými dětmi o možných rizicích mluvili.