Traktor u Rohozce shodil dráty: Najeli do nich motorkáři, zasahoval vrtulník

Dva nezletilí motocyklisté se na silnici u Rohozce na Kutnohorsku zranili, když vjeli do spadlých elektrických drátů. Ty se na vozovku zřítily poté, co do sloupu narazil traktor jedoucí po poli. Jeden z teenagerů utrpěl popáleniny na břiše a musel být letecky transportován do pražské nemocnice.