Kolegové, přátelé a rodina jsou v šoku z náhlé smrti Mateje. Osmatřicetiletý potápěč se v neděli vydal prozkoumávat hlubiny zatopeného lomu u Popradu. Místní rodák se ale už nevynořil. Podle informací slovenského deníku Nový Čas ho jeho kolegové našli tři metry pod hladinou. Bezvládného muže vytáhli z vody a marně se ho snažili oživit. „Vyšel jsem z vody, když ho vytáhli a neměl ještě ani zmodralé konce prstů. Hodinu ho resuscitovali,“ popsal tragédii potápěč Dušan. Kolegové Matěje z oddílu D3 Scuba uvedli, že byl před ponorem nervózní. Už rok se prý nepotápěl.

„Voda byla zakalená, to Maťu nezjistilo. Dohodli jsme se, že s námi poplave při břehu do čistější vody, no obrátil se,“ uvedl jeden z kolegů s tím, že ho začali hledat a našli ho na opačné straně a to až tři metry pod hladinou. Byl nehybný. „Na tváři neměl masku ani dýchací automatiku,“ dodal kolega.

Podle Pavola Svitánka, šéfa místního potápěčského klubu, patří lom mezi oblíbená místa k ponoru. „Je to naše srdcovka. Staráme se tu o to, no tato tragédie mi vyrazila dech. Neměl mnoho ponorů, měl půjčenou výstroj a pod vodou ho našli bez masky a automatiky s lahví natlakovanou na 90 barů. Co byla příčina této tragédie, můžeme hádat,“ uvedl pro výše zmíněný deník.

VIDEO: Víte, že většina lidí se topí úplně potichu?