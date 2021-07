Nezodpovědná žena nasoukala na Slovensku do auta tři dospělé a pět dětí. To ale není vše! Navíc neměla řidičské oprávnění a za volant sedla opilá. To vedlo k nevyhnutelné havárii. Naštěstí se nikdo nezranil, ale nechybělo málo a auto plné dětí mohl srazit vlak.