Šokující nález čekal na dva bezdomovce z Pardubic v sobotních ranních hodinách. V kontejneru nalezli v kusu hadru novorozenou holčičku. Díky včasnému přivolání pomoci se podařilo dívenku rychle dopravit do nemocnice. Proč žena ale neodložila nechtěné dítě do babyboxu, který se přímo v Pardubicích nachází? „Domnívám se, že byla prostá, trpěla absencí inteligence,“ řekl pro Blesk.cz zdrcený zakladatel babyboxů v ČR, Ludvík Hess.

Děsivé překvapení v sobotu nad ránem zažila dvojice bezdomovců, kteří v kontejneru u sídliště Labská louka kolem čtvrté hodiny ranní nalezli podchlazenou novorozenou holčičku. Naštěstí ale nezpanikařili a snažili se rychle sehnat pomoc.

To se povedlo a do několika minut na místo dorazila záchranná služba, která novorozence v kritickém stavu převezla do novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice. „Oddělení se miminko podařilo zachránit. Jeho stav je nyní stabilizovaný a děťátko je mimo ohrožení života,“ uvedla o víkendu nemocnice v tiskovém prohlášení. Dívenka, která byla na světě jen několik hodin, byla ale podle zdravotníků silně podchlazená a její tělesná teplota se pohybovala kolem pouhých 20 stupňů.

Dítě bylo jen v kusu hadru

Matku dítěte se policistům podařilo najít za pár hodin. Nic prý nezapírala a ke všemu se přiznala. Žena ale nebyla těhotná poprvé. O to podivnější je její chování, když dítě krátce po spontánním porodu zabalila do hadru a vyhodila do kontejneru. „Ta zpráva se mě hluboce dotkla. Byl jsem v slzách. Když si představím bezmoc toho děťátka v popelnici v nějakém kusu hadru, je mi z toho hrozně,“ svěřil se pro Blesk.cz zakladatel babyboxů v ČR Ludvík Hess.

Podle něj bylo neskutečné štěstí, že dítě v mrazu vůbec přežilo. „Jsem velmi rád, že se holčičku v kontejneru podařilo najít, ale kdyby využila babybox, nemuselo k tomu vůbec dojít,“ řekl Hess. Paradoxem je, že přímo v Pardubicích se babybox nachází.

Matka nedomýšlela, čeho se dopouští

Proč žena dítě do babyboxu neodložila, není jasné. „Neumím si to moc vysvětlit. Domnívám se, že byla prostá, trpěla absencí inteligence. Asi nedomýšlela, že se dopouští trestného činu,“ myslí si Hess.

Matka dítěte je obviněná ze zvlášť závažného zločinu pokusu vraždy na nezletilci. Trestní sazba je 15 až 20 let, případně trest výjimečný. „Důležitou roli budou hrát v daném případu posudky, nelze vyloučit do budoucna změnu právní kvalifikace,“ popsala v tiskové zprávě policejní mluvčí Markéta Janovská.

Babybox? Děkujeme, nechceme

I když je v Česku je aktuálně 81 babyboxů a každoročně se zachrání několik desítek dětí, některé rodičky dítě stejně odloží jinam nebo se jej rovnou zbaví. „Bohužel se náš slogan, V popelnici zemřu, se stále opakuje. Je to velký problém. Podle mého ženy děti neuloží do babyboxu buď z nevědomosti anebo z nenávisti,“ komentuje Hess.

Zakladatel babyboxů dodává, že konkrétně v Pardubicích je statisticky nejvyšší počet odložených dětí podle počtu obyvatel. Od roku bylo v tamním babyboxu nalezeno celkem devět novorozenců. Hess se rozhodl, že by mi měly přibýt v republice další tři babyboxy, konkrétně v Tachově, Semilech a Chrudimi, která je nedaleko Pardubic. Jeho záměr však zarazila tamní nemocnice. „Absolutně nerozumím tomu, proč nemocnice nechce spolupracovat a babybox vybudovat. Jde přece o záchranu životů,“ udivuje se Hess nad jednáním Chrudimské nemocnice.

Video Žena z Pardubic odložila novorozence do kontejneru. Obvinili ji z pokusu o vraždu a hrozí jí až 20 let. - Policie ČR