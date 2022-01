„Přiznávám. Bydlím jen kousek odsud a rád jsem pozvání přijal. Jsem navíc zdejším spokojeným pacientem, když je zapotřebí,“ uvedl Fiala s tím, že jako rektor Masarykovy univerzity byl už při tom, když se klinika před 10 lety otevírala.

„V dané konfiguraci se jedná o jediné instalace v České republice,“ řekl primář Lukáš Hruška s tím, že nové přístroje kromě jiného i zásadně zkrátí délku vyšetření nemocných. Klinika si přístroje pořídila na vlastní náklady.

Nemocnice v Uherském Hradišti byla v kritických dobách epidemie, především na podzim roku 2020, jednou z nejvytíženějších v zemi. pic.twitter.com/zuqB08sQG7 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 10, 2022

Zdejší doktoři jsou jedničkáři, tvrdí ministr

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se na soukromou kliniku přišel podívat také. Je totiž profesí radiodiagnostik. „Říká se při takových přležitostech, že zde pracují špičkoví odborníci. Tady skutečně jsou. Vím to, protože jsem je před lety sám zkoušel. Byli to vesměs jedničkáři,“ řekl na adresu zdejších lékařů Válek. délka: 01:35.90 Video Premiér Petr Fiala, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a primátorka Brna Markéta Vaňková se v SurGal Clinic v Brně zúčastnili otevření kliniky zobrazovacích metod. Jiří Nováček

Ministr zdůraznil, že brněnská klinika takřka beze zbytku naplňuje to, co si přeje koaliční vláda: „Jde nám o špičkovou péči o naše pacienty. Bez ohledu na to, kde bydlí a v jakém zařízení stonají,“ uzavřel. I když je zařízení v Černých Polích soukromé, poskytuje péči každému i „na pojišťovnu“.

Oddělení zobrazovacích metod například poskytlo za 10 let lidem přibližně 75 000 vyšetření na magnetické rezonanci a 140 000 vyšetření na CT.

Poté se přesunuli do Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích.Před návštěvou Brna premiér zavítal i do Uherskohradišťsk nemocnice, kde navšítivil mimo jiné i porodnici.

První cesta na Slovensko

Fialu čeká i první zahraniční cesta v roli předsedy vlády. V úterý zamíří na Slovensko, které už se stalo tradiční zemí pro první zahraniční cesty českých premiérů.

V Bratislavě se setká s premiérem Eduardem Hegerem. Jejich jednání by se mělo týkat bilaterální spolupráce, ale i regionálních a evropských otázek. Fialu přijmou i prezidentka Zuzana Čaputová a předseda slovenského parlamentu Boris Kollár.