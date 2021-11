Jako hledat jehlu v kupce sena! Tak popsali australští vyšetřovatelé pátrání po zmizelé Cleo Smithové. Čtyřletá holčička zmizela z kempu Blowholes Shacks, kde tábořila se svou rodinou. Dívka zmizela beze stopy uprostřed noci ze stanu. Nejdříve se ji marně snažili najít její rodiče Elli Smithová a Jake Gliddon, kteří nakonec informovali policii. Strážcům zákona se však nakonec Cleo podařilo najít. Po osmnácti dnech ji vyvedli z uzamčeného domu, kde ji našli, jak si hraje s hračkami. „Jmenuji se Cleo,“ řekla holčička policistům. Dům, v němž Cleo našli, leží pouhých pár kilometrů od rodinného domu, kde bydlí se svými rodiči.

Dojemné prohlášení

Rodiče se rozhodli po několika dnech od šťastného znovu shledání s usměvavou holčičkou poděkovat všem, kteří na rodinu v těžkých časech mysleli a podporovali ji. „Zejména bychom rádi poděkovali policii, všem, kteří se podíleli na počátečním pátrání, komunitě Carnarvonu, místním podnikům a samozřejmě naší rodině a přátelům,“ uvedli v prohlášení podle informací People.

Mobilní data

Na povrch rovněž vyšly informace, jak se policii podařilo identifikovat Terence Darrela Kellyho, jehož už úřady obvinily z únosu Cleo. Terence, který je vášnivým sběratelem panenek, je v současné chvíli ve vazbě a před soudem by měl stanout 6. prosince. Nejmenovaný zdroj prý podle informací Daily Mail australským médiím řekl, že se ho podařilo najít díky mobilním datům. Poskytovatelé telekomunikačních služeb strážcům zákona poskytli seznam telefonních čísel, které se nacházela v oblasti, odkud Cleo zmizela.

„Jeho telefon byl údajně v oblasti,“ uvedl údajně zdroj s tím, že právě tato informace pomohla policistům se hnout v případu. Detektiv Rod Wilde upozorňuje, že je však ke Kellymu přivedly další důležité důkazy jako svědectví či forenzní důkazy. „Když je navrstvíte na sebe, vyřešíte zločiny a to je to, co jsme tady udělali,“ komentoval práci policistů.

Buď teď nebo nikdy

Strážci zákona sledovali Kellyho v neoznačeném policejním voze a následně se rozhodli provést razii v jeho domě, kde Cleo našli. „Bylo mi jasné, co se musí stát, takže to bylo: Dobře, jdeme na to,“ komentoval chvíle předtím, než vtrhli do domu a našli holčičku detektiv Cameron Blaine. „Viděl jsem tam sedět malou holčičku a nemyslel jsem na nic jiného, než ji vzít do náruče,“ dodal detektiv Kurt Ford.