„Byla to jen noční můra za noční můrou,“ popsala Ellie Smithová v rozhovoru pro pořad 60 Minutes osmnáct dní, kdy neměla tušení, co se stalo s její dcerkou Cleo. Čtyřletá holčička zmizela 16. října při kempování v Blowholes. Rodina tam o víkendu nocovala pod stanem, když zničehonic uprostřed noci Cleo zmizela.

Začala po ní pátrat policie. Záchranáři pročesávali okolí, pátrání probíhalo i ze vzduchu a na moři. Ovšem po Cleo žádná stopa. Vyšetřovatelé po pěti dnech pátrání uvedli, že věří, že byla unesena, a byla nabídnuta odměna 1 milion australských dolarů (víc jak 15 milionů Kč).

Jmenuji se Cleo

Únos se nakonec potvrdil, když Cleo našli detektivové v domě ve městě Carnarvon. Jen pár minut od rodinného domu, kde blonďatá dívka žila s rodiči. „Jmenuji se Cleo,“ řekla policistům, když ji našli v zamčeném pokoji. Únosce Terence Darrella Kellyho (36) vypátrali zanedlouho poté.

Rodiče Cleo se po několika měsících rozhodli promluvit o únosu, který obrátil rodinný život vzhůru nohama. Podle informací britského deníku Daily Mail přijali pozvání do pořadu 60 Minutes. Televize údajně nabídla rodičům smlouvu na 2 miliony australských dolarů (víc než 30 milionů Kč), což je rekord v australské televizi.

První slova mamince

Ellie v pořadu popsala dojemnou chvíli, kdy se po únosu poprvé setkala se svou dcerou. „Ahoj mami,“ měla Cleo říci prvními slovy své mamince. „Ahoj zlato,“ odpověděla jí Ellie, která zažila nejhorší chvíle v životě. Malá Cleo si prý užívá svou nešťastně nabytou slávu. „Miluje to. Byli jsme v Perthu a někdo k ní přišel a řekl: ahoj Cleo a ona jen ahoj, ahoj,“ citovala nadšený pozdrav své dcerky. „Odešli jsme a ona se zeptala: mami, jak to, že zná moje jméno?“ dodala Ellie, která spolu se svým přítelem minulý měsíc pro výše zmíněný deník uvedla, že uvažují nad tím, že Cleo změní jméno, aby ji uchránili před publicitou.

Forenzní psycholog Tim Watson-Munro však namítl, že by rodiče měli zvážit, zdali to jsou opravdu pádné důvody k takové změně. „Chápu, že nechtějí publicitu, nechtějí na sebe upozorňovat, chtějí zapadnout do komunity,“ uvedl psycholog s tím, že ovšem by měli vzít rovněž v potaz věk dítěte a jeho pocit identity.