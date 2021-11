Zdroj obeznámený s vyšetřováním uvedl, že policisté maličké Cleo kladou pečlivě formulované otázky. Detektivové se chtějí vyhnout jakékoli nervozitě ze strany dívenky. Ptali se jí například na to, co se jí na jejím únosci líbilo a co naopak ne. Výslech vždy probíhá v krátkých intervalech a trvá nejdéle dvacet minut. Jakmile by se zdálo, že Cleo jeví známky frustrace nebo únavy, výslech by byl hned zastaven.

Jak uvedl deník Daily Mail, kriminalisté použili k výslechu dokonce i pastelky. Dětské rekvizity mají napomoci hladkému průběhu výslechů v případu, v němž je čtyřletá Cleo pro další postup vyšetřování tím nejdůležitějším článkem. „Děti nelžou, jsou oddané pravdě, a proto jsou i skvělými svědky,“ uvedla psycholožka Michelle Noonová s tím, že dětští svědci by se neměli podceňovat.

Vyšetřovatelé považují při výsleších Cleino duševní zdraví za to nejdůležitější. „Jestli je to dítěti pohodlné, klidně si v průběhu rozhovoru může kreslit,“ dodala Noonová.

Cleo Smithovou unesl šestatřicetiletý podivín Terrence Kelly. V domě, kde dívenku držel, nalezli policisté podivnou sbírku. Únosce v domě přechovával desítky různých panenek nebo pastelky. Je obviněn, že holčičku unesl ze stanu v kempu Blowholes, načež ji měl odvézt do svého domu v Carnavornu. Když policisté Cleo po osmnácti dnech třetího listopadu osvobodili, hned se vrhli na zajišťování důkazů.

Kelly byl posedlý panenkami značky Bratz, ty měl takřka po celém domě a chlubil se s nimi na sociálních sítích. Vytvořil síť nejméně třiceti falešných facebookových účtů, včetně těch, které předstíraly, že jsou dospívající dívkou a matkou, které spolu navzájem komunikovaly.

„Rád beru mé panenky na projížďky, upravuji jim vlasy a fotím se s nimi,“ uvedl na jednom z účtů, kde s panenkami pózoval. „Holčičky jsou nejlepší,“ napsal na účet jen dva dny poté, co Cleo zmizela.

Konečně domů

Policistům se naštěstí podařilo dívku ze spárů šílence osvobodit. „Jmenuji se Cleo,“ řekla holčička detektivům chvíli poté, co vykopli dveře uzamčeného domu v Carnarvonu v Západní Austrálii. Dům, v němž 36letý Terrance Kelly po únosu držel Cleo, se nachází pouhé tři kilometry od místa jejího bydliště.

Strážci zákona našli holčičku na posteli, kde si hrála s hračkami. „Máme ji, máme ji,“ hlásili policisté do vysílaček, uvedl deník Daily Mail. Detektiv Cameron Blaine se dívky zeptal na jméno celkem třikrát, než dívenka odpověděla.

Ve čtvrtek 4. listopadu policisté oznámili zprávu, že podezřelý stanul před soudem ve městě Carnavorn. Podle informací televize BBC byl obviněn z násilného odebrání dítěte mladšího šestnácti let. Kelly údajně nepožádal o propuštění na kauci, vazba bude trvat až do 6. prosince.