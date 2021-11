Případ Izabely S. šokoval polskou veřejnost a tisíce lidí začaly protestovat proti rozhodnutí ústavního soudu, který prakticky postavil interrupce mimo zákon. Podle informací Gazeta Wyborcza se v Sejmu objevil zákon, který potrat přirovnává k vraždě.

Jela do nemocnice s dcerou

21. září se dostavila do nemocnice v Pszczyně Izabela S. Třicetiletá kadeřnice, která vlastnila kadeřnický salón, byla do nemocnice přijata krátce před devátou hodinou ranní. Na poslední chvíli, kdy viděla svou dceru živou a zdravou, zavzpomínala její maminka pro zpravodajský web fakt.pl. „Bylo pondělí. Mája, její dcera, se převrátila na skútru, rozbila si nos a jely spolu do nemocnice,“ uvedla s tím, že náhle jí její vnučka volala, že Izabele praskla voda. „Řekla, že ji poslali do nemocnice,“ dodala.

Plod měl vrozené vady

Izabela se už neměla cítit dobře 20. září. Třicetiletá žena byla v péči lékaře a ředitele nemocnice v Pszczyně Marcina Leśniewskiho, ovšem toho kvůli potížím nekontaktovala. Naopak se obrátila na jiného gynekologa, který jí doporučil hospitalizaci. „Při příjmu do nemocnice byly u plodu diagnostikovány vrozené vady,“ uvedla právní zástupkyně rodiny Jolanta Budzowská. Mluvčí nemocnice pro zpravodajský web Onet.pl uvedla, že žena byla neustále monitorována a na její zdraví dohlížel zdravotnický personál.

Bála se o život

Ovšem podle její maminky, která byla s dcerou v kontaktu, se Izabela bála o svůj život. „Dítě váží 485 gramů. Zatím musím kvůli protipotratovému zákonu ležet a nemůžu nic dělat,“ napsala své rodině s tím, že lékaři čekají, až plod zemře. Údajně se obávala septického šoku a její stav se neustále zhoršoval. „Celkem každou chvíli mohu dostat sepsi. Stále čekám na příjem. Od rána nemám pokoj. Obecně se cítím, jako bych měla nějaký zánět. Bolí mě kosti. Je mi zima,“ psala v bezradných zprávách.

Nezměřili jí teplotu

„Hele, dali mi kapačku, protože jsem se třásla horečkou. Dobře, že jsem si vzala teploměr, protože tady nikdo horečku neměří. Měla jsem 39,9,“ stojí v šokujících zprávách. Plod zemřel krátce po páté hodině ranní a tehdy zdravotní personál vzal Izabelu na operační sál. Izabela zemřela krátce po půl osmé hodině ranní a její bratr se obrátil na státní zastupitelství s tím, že byl zřejmě spáchán trestný čin.

Zlý sen

Její maminka tomu stále nedokáže uvěřit. „Myslela jsem, že to není pravda, že se jí něco takového může stát v nemocnici. Den předtím mi psala sms a ráno přišel její manžel, že je mrtvá,“ uvedla s tím, že si stále myslí, že je to jen sen a její dcera se vrátí domů. Zdravotní personál vinu popírá, pro pacientku prý udělali vše, co bylo možné. Smrtí Izabely se zabývají příslušné úřady.

