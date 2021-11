V takový zázrak snad už nikdo nevěřil. Šťastně skončilo pátrání po holčičce Cleo Smithové (4), která zmizela před víc než čtrnácti dny v Západní Austrálii. Policisté ji našli zamčenou v domě šestatřicetiletého muže, kterého vzali do vazby a vyslýchali ho. Z výslechu byl podezřelý převezen v sanitce do nemocnice. Uživatelé sociálních sítí o něm mezitím zveřejnili několik informací například že má doma sbírku panenek nebo že z falešných účtů sledoval rodiny s dětmi.

V sobotu 16. října maminka Ellie Smithové vzala kempovat svou rodinu do Quobba Blowholes v Západní Austrálii. Večer pod hvězdami se však změnil v noční můru. Během noci ze stanu zmizela čtyřletá Cleo. Rodiče ji začali ihned hledat, ale marně. Kontaktovali proto policii, ovšem pátrání se zdálo bezradné. Ustaraní rodiče pomalu ztráceli naději, že se se svou roztomilou holčičkou ještě shledají. Podle informací BBC až sto záchranářů bylo vysláno z hlavního města Perthu, aby se zapojili do pátrání. Po osmnácti dnech přišla nečekaná zpráva. Holčička byla zachráněna!

Našli ji kousek od domova

Strážci zákona Cleo našli v místě, které je vzdálené asi jen šest minut cesty od domu Smithových v Carnarvonu. Cleo, která byla zřejmě unesena ze stanu, byla zamčená v domě podivínského sběratele panenek.

„Najít malou holčičku – zranitelnou holčičku – po osmnácti dnech. Víte, lidé si očividně myslí to nejhorší, ale co je důležité, naděje nebyla nikdy ztracena,“ uvedl komisař Chris Dawson s tím, že holčička se na své zachránce usmívala. Po záchraně byla převezena do nemocnice a shledala se s rodiči. „Naše rodina je kompletní,“ napsala pak šťastná maminka Ellie na instagram.

Dílky skládačky

Strážci zákona naznačili, co jim pomohlo najít dům, kde našli nebohou holčičku. Komisař Dawson řekl, že vyšetřovatelé dostali „opravdu důležité“ informace o autě, které je nasměrovalo právě do onoho domu. Svou roli sehrála i analýza mobilních dat. „Je to velká skládačka, víte, všechno přispělo,“ konstatoval zástupce komisaře Blanch pro BBC. „Bylo několik věcí, které když jsme složili dohromady, nás dovedly na jedno místo, kde jsme našli Cleo,“ dodal.

Podezřelý v nemocnici

Policisté našli Cleo v domě šestatřicetiletého podivína Terrance Kellyho, jehož policisté vzali do vazby a k výslechu. Zadržený muž poté skončil v péči lékařů v nemocnici. Objevily se spekulace, že ho v cele napadl spoluvězeň, když se dozvěděl, proč Kelly skončil za mřížemi. Podle informací zpravodajského webu News.com.au policisté doposud nevznesli žádná obvinění.

Forenzní pracovníci začali hledat důkazy v domě, kde byla Cleo nalezena. Shromažďování důkazů na místě může zabrat i několik dní. Místní pro News.com.au uvedli, že jim bylo podezřelé, že jejich soused kupuje pleny, ačkoliv nemá žádné dítě. Poslední dny se podle nich choval divně.

Sběratel panenek

Identitu zadrženého muže mezitím na sociální síti Twitter „práskl“ jeden z uživatelů a uvedl, že Kelly na sociálních sítích vystupoval pod několika falešnými profily. „Jeden z přibližně dvaceti falešných profilů Terrance, v každém vystupuje jako jiná osoba a komunikuje online,“ uvedl uživatel vystupující pod jménem CyberNed-Kelly 2077 s tím, že Kelly falešné účty zřejmě používal proto, aby mohl na facebooku sledoval různé rodiny, aniž by vzbudil pozornost. Kelly je navíc zřejmě blázen do panenek, kterých má doma rozsáhlou sbírku.

Svět obletělo video ze záchrany pohřešované dívenky. „Cleo, jmenuji se Cameron, jsi v pořádku?“ ptá se detektiv Blaine holčičky. „Vezmeme tě za tvou maminkou a tatínkem, ano?“ ujišťuje ještě Cleo. Dívenka navzdory stresové situaci a dlouhému odloučení od rodičů na záběrech působí klidným a vyrovnaným dojmem.