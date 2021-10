Rodiče Ellie Smithová a Jake Gliddon se rozhodli, že vyrazí kempovat do Quobba Blowholes ležícím v Západní Austrálii. Jedná se o místo s velkým množstvím korálů. Nachází se tam malebné mořské jeskyně a laguny. V kempu se rozhodli přenocovat ve stanu, aby si jejich dcery Cleo a Isla užily trochu dobrodružství. Nocování na pláži ale neskončilo podle plánů. Uprostřed noci rodiče zjistili, že čtyřletá holčička zmizela beze stopy.

Nikdy by stan neopustila?

Jak podle britského deníku The Guardian uvedla, sestřička Cleo Isla se vzbudila večer s tím, že má žízeň. Tehdy našla její máma matraci prázdnou. „Cleo je pryč,“ řekla prý svému příteli. „Stan byl úplně otevřený,“ dodala s tím, že hledali všude. „Šli jsme hledat, ujistili jsme se, že není ve stanu. Pak jsme nasedli do auta a začali jezdit všude kolem. Uvědomili jsme si, že musíme zavolat policisty, protože tu nebyla,“ uvedla žena pro britský deník BBC. Ellie je přesvědčená, že se muselo osudný večer stát něco hrozného. Její dcerka by prý nikdy neodešla. „Je líná, když jde o chození. Nejezdí na kole příliš daleko. Nikdy by nás neopustila, nikdy by neodešla ze stanu,“ dodala.

Policie v domě rodičů

Pátrání pokračuje jak na pobřeží, tak na moři. Ovšem stále se nepodařilo dívku nalézt. „Od té doby jsme nespali. Každý se nás ptá, co potřebujeme, a všechno co potřebujeme, je naše malá holčička. Nejhorší je, že nemůžeme nic dělat,“ dodala máma. Od zmizení blonďaté dívky uběhl už víc jak týden. Ačkoliv vyšetřovatelé podle informací britského deníku Daily Mirror rodiče nepovažují za podezřelé, podle deníku už třikrát prohledávali jejich dům! Z toho dokonce měli údajně odnést dvě plné tašky. „Rodiče jsou naprosto nápomocní. Velmi úzce s nimi spolupracujeme, pustili nás k sobě domů, pustili nás do svých aut, telefonů, do všeho,“ komentoval prohlídky policejní komisař Col Blanch.

Už by se našla

Pilot Justin Borg, který ze vzduchu prozkoumával oblast, uvedl, že Cleo v té době už byla dávno mimo oblast. „Byli jsme si docela jisti, že v oblasti už nebyla, když jsme prováděli naše druhé pátrání. Když vyrážíme někoho hledat, pokud je v oblasti, najdete ho opravdu rychle,“ uvedl a dodal, že Cleo měla mít na sobě růžové oblečení, což by bylo jasně poznatelné.

VIDEO: Devítiletá Anička Janatková. Okolnosti její vraždy zůstávají neobjasněny