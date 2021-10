Jak holčička z australského kempu zmizela, se neví. Podle Daily Mailu se poté, co se v noci na sobotu Cleo (4) probudila a řekla si rodičům o vodu, na postýlce otočila a zase usnula. Ačkoliv se vyrojily spekulace, že v jejím zmizení mají prsty rodiče, policie si to nemyslí. „Není nic, co by naznačovalo, že by se v rodině dělo něco podezřelého,“ uvedl pro list anonymní policejní zdroj.

Sociální sítě ale trvají na tom, že dříve od policie zaznělo, že v rodině došlo k hádce. Kriminalisté však uvádí, že nic takového netvrdili a jejich výrok se týkal jen žádosti o vodu. „Mohu potvrdit jen to, že čtyřčlenná rodina nocovala ve společném stanu, s Cleo rodiče mluvili kolem 1:30 v noci. Holčička se napila a všichni zase šli spát,“ uvedl inspektor Jon Munday.

Malá Cleo společně se sestřičkou Islou podle vyšetřovatelů spala až do té doby tvrdě a obě dívky byly ve stanu. Rodiče se vzbudili v šest hodin ráno a zjistili, že Cleo je nezvěstná. Její miniaturní šedo-červený spací pytel byl také pryč. Maminka Ellie Smithová a otec Jake Gliddon okamžitě zalarmovali ostatní obyvatele kempu v okolí.

V době příjezdu policie už někteří svými soukromými drony prohledávali okolí, jiní zase vyjeli pátrat po holčičkách na motorkách do buše. Po Cleo i Isle jako kdyby se slehla zem, z celé noci zbylo jen těch pár slov, která si žíznivá Cleo s rodiči vyměnila, když se po půlnoci probudila.

Policie zatím případ šetří jako možný únos cizí osobou. Vyšetřovatelé mají o dívky velké obavy a říkají, že v tomto neobvyklém a znepokojivém případu se může stát ještě cokoliv. Pokud šlo opravdu o únos, policie se domnívá, že už Cleo může být i v jiném státě, a to vzhledem k tomu, že od zmizení uteklo už tolik dní.

„Nemůžeme vyloučit, že je stále někde poblíž, ale ani to, že je někde hodně daleko, což by byl ten nejhorší scénář,“ uvedl inspektor Munday. Policie je ale odhodlaná holčičku co nejdříve předat zpátky rodičům. V tom ohledu nezní moc povzbudivě, že několik kempařů údajně slyšelo v sobotu kolem 3:00 v noci silný řev motoru. Policie ale toto svědectví pro média nekomentovala.