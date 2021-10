Xavior Harrelson ze státu Iowa v květnu dokončil čtvrtou třídu, pak ale zmizel beze stopy. Ředitel školy Kurt Hanna podle britského deníku Daily Mail uvedl, že to byl veselý chlapec, který měl spoustu přátel. „Nikdy by vás nenapadlo, že je to naposledy, kdy někoho vidíte,“ uvedl zkroušeně.

Stovky pátračů

Jedenáctiletý chlapec se vyrazil projet na kole, ale domů se už nevrátil. Zděšení rodiče jeho zmizení oznámili 27. května na policii a ta po pohřešovaném vyhlásila pátrání. Po žákovi základní školy jako by se slehla zem. Do pátrání se dokonce zapojila FBI. Hledalo ho až 500 lidí, z toho 375 dobrovolníků. Jenže to všechno bylo marné.

Nález v kukuřičném poli

Měsíce se vyšetřovatelé neměli čeho chytit. Zlom nastal až koncem září, kdy farmář v malém městě Montezuma ve státě Iowa narazil v kukuřičném poli na lidské ostatky. Vyšetřovatelé uvedli, že se jedná právě o Xaviora. „Příčina smrti nebyla ještě zjištěna,“ uvedli strážci zákona v prohlášení na facebooku. „Nikdy na Xaviora a jeho srdečnost nezapomeneme. Celá komunita je velice zarmoucena zprávou, že Xavior zemřel. Vyjadřujeme kondolenci jeho rodině a přátelům,“ vyjádřila svou soustrast Jacki Bolenová, starostka města Montezuma.

VIDEO: Devítiletá Anička Janatková. Okolnosti její vraždy zůstávají neobjasněny