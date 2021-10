Našli chlapečka, zázrakem přežil 4 dny v lese: Už jsme nedoufali

Jako zázrakem přežil malý chlapeček (3) čtyři dny sám v lese, když se ztratil poté, co si hrál se psem souseda. Policie po něm pátrala, ale čtvrtý den už ztrácela veškerou naději. Zoufalá maminka byla přesvědčená, že chlapečka někdo unesl.

Christopher Ramirez (3) z Texasu si hrál se sousedovic pejskem a tak se do hry zabral, že se po něm pátralo následující čtyři dny. Utekl totiž za zvířátkem do lesa, kde se následně ztratil.

Ačkoli maminka Araceli Nuñezová podle Daily Mail chlapce chodila kontrolovat, dítě „využilo“ kratičké chvilky její nepozornosti a zmizelo. Policie po něm od té doby další čtyři dny pátrala, maminka byla přesvědčená, že jí syna někdo unesl.

Pátrací týmy si v lesnaté oblasti počínaly velmi pečlivě, dokonce odčerpávaly množství jam plných vody ve snaze nalézt nějakou stopu. Čtvrtý den pátrání ale už všichni přestali doufat ve šťastný výsledek. „Už nám zbývaly jenom modlitby a přejíždění z místa na místo, neměli jsme vůbec nic,“ řekl šerif Don Sowell.

Chlapečka nakonec jako zázrakem našli asi 8 kilometrů od domova. Nikdo nechápe, jak mohl celé čtyři dny přežít. Byl dehydrovaný, ale jinak v pořádku. „Žije, usmívá se, pak zase pláče, ale nic mu není, zdravotně je na tom dobře. Akorát pije hodně vody,“ uvedl šerif. Chlapcova maminka oproti tomu plakala nezadržitelně a stále, šťastná, že je její miláček na světě.

„Jsem u pátrací jednotky 21 let, takovýhle případ jsem ale dnes zažil teprve podruhé. A popravdě řečeno, v průběhu dnešního dne jsem už ztratil naději, že ho najdeme živého,“ řekl pro televizi KPRC Tim Miller z texaské pátrací jednotky. „Ale díky bohu, je to úžasné, mám z toho až husí kůži! Když ho tady vidíme a slyšíme s maminkou, je to neuvěřitelné,“ uzavřel Miller.