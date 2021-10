Otřesný případ únosu vyšetřuje americká policie. Na strážce zákona se 25. srpna obrátila rodina Cassidy Rainwaterové s tím, že o třiatřicetileté ženě měsíc neslyšeli. Stopy podle informaci televize KY3 policisty přivedly k Jamesi Phelpsovi, který měl strážcům zákona říci, že naposledy Cassidy viděl 25. července, když od něj uprostřed noci odešla. Nasednout prý měla k někomu do auta. Cassidy u něj měla bydlet do té doby, než se postaví na vlastní nohy.

Nicméně vyšetřovatelé nakonec zjistili, že právě Phelps má co do činění se zmizením ženy. Do případu se měla zapojit i FBI, která kontaktovala místní policii s tím, že dostali anonymní tip, že je Cassidy držena v kleci na Phelpsově pozemku. Strážci zákona měli obdržet i fotografie s nebohou ženou. Phelps byl nakonec zadržen a stopy vyšetřovatele zavedly i k jeho komplici Timothymu Nortonovi, který se ve výpovědi podle informací britského deníku Daily Star přiznal, že pomohl Phelpsovi Cassidy unést. Oba dva muži byli obviněni z únosu a čekají na soud.

Mezitím hasiči vyjížděli k požáru domu, kde byla Cassidy vězněna. „Najednou se dům zhroutil a plameny se rozšířily,“ uvedla svědkyně Rachel Nicholsonová s tím, že přivolali hasiče. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Zatím není jisté, zdali šlo o nehodu nebo o žhářství.

