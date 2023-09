Slavný případ vraždy potomka bankovní dynastie: Student Jakoba (†11) zabil a pak si šel pro výkupné

Jedenáctiletý Jakob pocházel ze zámožné a vlivné německé rodiny finančníků Metzlerových. Ovšem 27. září 2002 jej potkal krutý osud. Chlapec mířil domů ze školy, když ho na cestě unesl Magnus Gäfgen. Jakob neměl žádný důvod Gäfgenovi nedůvěřovat. Moc dobře ho znal, protože ho již nějaký čas doučoval. Není jasné, kolik rodiče chlapce sedmadvacetiletému studentovi práv za doučování platili. Gäfgen se v každém případě chtěl dostat k mnohem větším penězům.

Milionové výkupné

Rodičům poslal výhružný dopis, který nechal na příjezdové cestě jejich honosného domu, v němž požadoval výkupné cca 35 milionů korun. Ve vzkazu výslovně uvedl, že Jakoba navrátí živého a zdravého, pokud bude jeho požadavek výkupného splněn. Jak ale vyplynulo z pozdějšího vyšetřování, Gäfgen Jakoba zavraždil ještě v den únosu, tedy dříve než vůbec mohli finančníci na výhrůžku zareagovat. Jak uvádí televize RTL, chlapce udusil a jeho tělo bylo nalezeno poblíž jezera Schlüchtern ve východním Hesensku.

Jakobův otec a bohatý bankéř Metzler s předáním výkupného souhlasil. Únosce si peníze převzal osobně, poskytl tak úřadům snadnou stopu. Policisté podezřelého začali sledovat a z jejich hledáčku jim už nevyklouzl. Když policie zjistila, že si Gäfgen za část výkupného zakoupil zahraniční let, ale chlapce nepropustil, zadržela ho.

Obědval rodinou

Jak později vypověděli Gäfgenovi rodiče, pachatel s nimi jen hodinu poté, co se o únosu veřejnost dozvěděla, v poklidu obědval. Choval se prý jako obvykle a nic na něm nebylo poznat. Tou dobou už přitom byla jeho oběť zřejmě mrtvá.

Kontroverzní vyšetřování

Pachatel byl z únosu a vraždy usvědčen po necelém roce. K rychlému uzavření případu zřejmě přispělo i to, že si vyšetřovatelé pomohli nelegální metodou, a to pohrůžkou mučení. Kontroverzní nelegální vyšetřovací nástroj měl nicméně zafungovat a pachatel se k činu nejen doznal, nýbrž také policii prozradil, kde se Jakobovo tělo nalézá.

Porušení pravidel vyšetřování se posléze řešilo i u Evropského soudu pro lidská práva, odpovědné osoby dostaly za nepřípustné metody pokutu v souhrnné výši v přepočtu přibližně 340 tisíc korun. Vrah naopak vysoudil 76 tisíc za újmu, kterou mu údajně výhrůžky mučením způsobily.

Protože byl Gäfgen posouzen jako obzvlášť společensky nebezpečný, odvolání ani následným stížnostem z odsouzencovy strany soud nevyhověl. Možnost být po 15 letech propuštěn Gäfgen nedostal. Naposledy mu žádost o propuštění zatrhli v roce 2018.

Za mřížemi vydal životopis

Kontroverzí případ vytvořil víc než jen to, že kriminalisté ve snaze ochránit oběť zločinu překročili hranici zákona a pohrozili podezřelému mučením. Další bouřlivé reakce si totiž vysloužilo i jednání vraha za mřížemi. První jeho „počin“ byl, že mu v roce 2005 vyšel jeho vlastní životopis „Allein mit Gott – Der Weg zurück“ (Sám s Bohem – Cesta zpátky). Druhý záměr mu ale už úřady zatrhly. Co Gäfgen vymyslel, totiž působilo jako nehorázný výsměch. Měl v plánu založit „Nadaci Gäfgen“, která by pomáhala... – dětským obětem kriminálních činů.

Změna jména

V roce 2015 si Gäfgen nechal změnit jméno podle fiktivní filmové postavy zločince Egona Olsena na Thomas David Lukas Olsen. Případ únosu Jakoba von Metzlera se v průběhu let v Německu dočkal několika seriálových a dokumentárních zpracování.

Banka Metzler je jednou z nejbohatších soukromých bank a druhým nejstarším privátním bankovním domem v Německu – rodina Metzlerových poskytuje finanční služby veřejnosti od roku 1674, kdy byla firma založena.